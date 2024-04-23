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لوحة تتحرك من تلقاء نفسها في أحد الفنادق الأرجنتينية... هذا ما وثقته إحدى الشابات خلال اجتماعها بأصدقائها! (صور)

لوحة تتحرك من تلقاء نفسها في أحد الفنادق الأرجنتينية... هذا ما وثقته إحدى الشابات خلال اجتماعها بأصدقائها! (صور)







وفي التفاصيل، أظهر المقطع، الذي سجلته "مالينا لونا"، لوحة معلقة على جدار أحد الفنادق والتي كانت تتحرك من تلقاء نفسها.



وفي الوقت نفسه، ظلت اللوحة المعلقة فوقها مباشرةً في غرفة الفندق ثابتة تمامًا، وتم سماع صرخات وضحكات خافتة عصبية من المجموعة أثناء وقوع الحدث المخيف على بعد أقدام فقط.



ولاقى مقطع الفيديو الذي نشرته لونا في الأول من نيسان انتشارًا هائلا وتمت مشاهدته منذ ذلك الحين لأكثر من 70 ألف مرة. قام بعض الأصدقاء بتصوير اجتماعهم المرعب حيث ادعوا وجود شبح داخل الغرفة معهم، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع في إحدى المدن الأرجنتينية، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وفي التفاصيل، أظهر المقطع، الذي سجلته "مالينا لونا"، لوحة معلقة على جدار أحد الفنادق والتي كانت تتحرك من تلقاء نفسها.وفي الوقت نفسه، ظلت اللوحة المعلقة فوقها مباشرةً في غرفة الفندق ثابتة تمامًا، وتم سماع صرخات وضحكات خافتة عصبية من المجموعة أثناء وقوع الحدث المخيف على بعد أقدام فقط.ولاقى مقطع الفيديو الذي نشرته لونا في الأول من نيسان انتشارًا هائلا وتمت مشاهدته منذ ذلك الحين لأكثر من 70 ألف مرة.