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شابة تشعر بالندم الكبير بعد ما فعلته بجسدها... والسبب عدد الوشوم الخيالي! (صورة)

شابة تشعر بالندم الكبير بعد ما فعلته بجسدها... والسبب عدد الوشوم الخيالي! (صورة)





وفي التفاصيل، حصلت نيكلسون، البالغة من العمر 32 عاماً، على أول وشم لها عندما كان عمرها 19 عامًا، وهو عبارة عن قلب كبير على صدرها.



وعلى مدى السنوات الفائتة، أضافت نيكلسون عددًا هائلا من الوشوم التي كانت عبارة عن الشخصيات الملونة بالإضافة إلى كلمات من أشهر الأغاني.



وفي هذا السياق، واصلت نيكلسون وضع الوشوم على كل أنحاء جسدها حتى بلغت السابعة والعشرين من عمرها، لدرجة أنها كرهتها عندما بلغت سن الثلاثين.



وقالت نيكلسون إنها فكرت في إزالتها، لكن التكلفة الإجمالية كانت أكبر من أن تتحملها بسبب عدد الوشوم الخيالية التي رسمتها على جسدها.



وفي حديثها عن إمكانية إزالتها، أوضحت نيكلسون أنها تعلم جيدًا أن العملية طويلة الأمد، مكلفة ومؤلمة ولكنها سوف تقوم بها عندما تصبح الفرصة متاحة.



وأضافت نيكلسون أنه يجب على أي شخص يريد الحصول على وشم الانتظار حتى بلوغه الثلاثين من عمره للتأكد من مدى رضاه واستعداده للقيام بهذه الخطوة. أخبرت "روز نيكلسون" عن ندمها الكبير بعد قيامها بعدد خيالي من الوشوم على جسدها، حيث بلغ العدد الإجمالي 25 وشماً، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، حصلت نيكلسون، البالغة من العمر 32 عاماً، على أول وشم لها عندما كان عمرها 19 عامًا، وهو عبارة عن قلب كبير على صدرها.وعلى مدى السنوات الفائتة، أضافت نيكلسون عددًا هائلا من الوشوم التي كانت عبارة عن الشخصيات الملونة بالإضافة إلى كلمات من أشهر الأغاني.وفي هذا السياق، واصلت نيكلسون وضع الوشوم على كل أنحاء جسدها حتى بلغت السابعة والعشرين من عمرها، لدرجة أنها كرهتها عندما بلغت سن الثلاثين.وقالت نيكلسون إنها فكرت في إزالتها، لكن التكلفة الإجمالية كانت أكبر من أن تتحملها بسبب عدد الوشوم الخيالية التي رسمتها على جسدها.وفي حديثها عن إمكانية إزالتها، أوضحت نيكلسون أنها تعلم جيدًا أن العملية طويلة الأمد، مكلفة ومؤلمة ولكنها سوف تقوم بها عندما تصبح الفرصة متاحة.وأضافت نيكلسون أنه يجب على أي شخص يريد الحصول على وشم الانتظار حتى بلوغه الثلاثين من عمره للتأكد من مدى رضاه واستعداده للقيام بهذه الخطوة.