لمكافحة الهدر... مطابخ في البيرو تعدّ أطباقا من بقايا مكوّنات الطعام

لمكافحة الهدر... مطابخ في البيرو تعدّ أطباقا من بقايا مكوّنات الطعام



داخل مطبخ للفقراء في ليما، تُعدّ "إيزابيل سانتوس" سلطة من قشور الجزر وقرون البازلاء، مؤكدةً أنّ هذه الطريقة البديلة للطهي من دون هدر بقايا المكوّنات "غيّرت حياتنا".



وتقول سانتوس، وهي منشغلة بطهي 150 حصة مع خمس نساء أخريات، لوكالة "فرانس برس"، "بتنا نستعمل قشور البطاطا والبازلاء والجزر والكراث والزنجبيل التي كنّا نرميها" لإعداد أطباق أخرى.



وتدرّبت إيزابيل التي تبلغ السادسة والسبعين، على أسلوب طهي يسعى إلى الاستفادة من من قشور وأوراق فاكهة وخضر، وقد روّج لهذه الطريقة في البيرو الطاهي الشاب بالميرو أوكامبو.



ويقول أوكامبو "لا هدر" في المطبخ، مضيفاً "ينبغي استخدام كامل المكوّنات" حتى لا تفقد قيمتها الغذائية.



ومن خلال منظمته "ككوري" التي تروج للأطباق المُحضّرة من خلال الاستفادة الى أقصى حدّ من المكوّنات، يُدرّب "بالميرو أوكامبو" مع زوجته "أنييل سان ميغيل"، النساء على إدارة مطابخ الفقراء.



وتدير سانتوس مطبخ "ماريا بارادو" في بيليدو في جنوب ليما حيث يُباع كل طبق لقاء 5 سول بيروفي أي ما يعادل 1,3 دولار، ويمكن للزبون إما تناول الطعام في القاعة أو أخذه معه.



ويقول "ديموسثينيس بارينان"، وهو سائق دراجة نارية لنقل الركاب يبلغ 75 عاما، بينما يستمتع بقشور الجزر وقرون البازيلاء الصغيرة، "أجد هذه السلطة لذيذة ومغذية".



وتضمّ لائحة طعام المطبخ هريس جذوع البروكلي، والأرز بقرون البازلاء، وشراب ليمون مصنوعا من قشور الليمون وبقايا الكرفس.

