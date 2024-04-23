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أم تواجه أزمة حقيقية مع ابنتها الرضيعة بعد خروج الأخيرة من المستشفى... ما علاقة جارها؟!

أم تواجه أزمة حقيقية مع ابنتها الرضيعة بعد خروج الأخيرة من المستشفى... ما علاقة جارها؟!





وفي التفاصيل، أوضحت المرأة أن جارها طرق بابها مؤخرًا وتحدث معها بنبرة حادة، قائلاً إن نومه اضطرب بسبب الضوضاء وصوت ابنتها الرضيعة.



وكانت الطفلة قد أُدخلت المستشفى سابقًا بسبب ارتفاع في درجة حرارتها، وتم تشخيص حالتها لاحقًا على أنها أُصيبت بعدوى فيروسية، ولهذا السبب كانت تبكي طوال الليل.



وقالت الأم المرهقة إنها انصدمت بسبب شكوى جارها، معترفة بأن ابنتها كانت تبكي كثيرًا ولكنها بذلت كل ما في وسعها لمساعدتها وللتخفيف من آلامها.



وتساءلت الأم عما إذا كانت مخطئة بشأن تصرفها مع جارها، وعبّرت عن خوفها من ازدياد غضبه في الأيام القادمة، خصوصًا أنه لم يتفهم حساسية الوضع. كشفت امرأة عن توترها الشديد بعد أن اشتكى أحد جيرانها من بكاء ابنتها المريضة، البالغة من العمر تسعة أشهر، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، أوضحت المرأة أن جارها طرق بابها مؤخرًا وتحدث معها بنبرة حادة، قائلاً إن نومه اضطرب بسبب الضوضاء وصوت ابنتها الرضيعة.وكانت الطفلة قد أُدخلت المستشفى سابقًا بسبب ارتفاع في درجة حرارتها، وتم تشخيص حالتها لاحقًا على أنها أُصيبت بعدوى فيروسية، ولهذا السبب كانت تبكي طوال الليل.وقالت الأم المرهقة إنها انصدمت بسبب شكوى جارها، معترفة بأن ابنتها كانت تبكي كثيرًا ولكنها بذلت كل ما في وسعها لمساعدتها وللتخفيف من آلامها.وتساءلت الأم عما إذا كانت مخطئة بشأن تصرفها مع جارها، وعبّرت عن خوفها من ازدياد غضبه في الأيام القادمة، خصوصًا أنه لم يتفهم حساسية الوضع.