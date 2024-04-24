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ثوانٍ فصلتها عن الموت... جدة تروي عملية إنقاذها بعد ما علقت وسط الأمواج! (فيديو)
منوعات
2024-04-24 | 04:30
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ثوانٍ فصلتها عن الموت... جدة تروي عملية إنقاذها بعد ما علقت وسط الأمواج! (فيديو)
ثوانٍ فصلتها عن الموت... جدة تروي عملية إنقاذها بعد ما علقت وسط الأمواج! (فيديو)
استذكرت إحدى الجدات، التي جرفها البحر أثناء تجولها على الشاطئ، شعورها بالرعب عندما كانت قريبة جدا من الموت، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، كانت "جوليا ويلكنز"، في طريقها لرؤية قبر والديها عندما كانت تتجول على الشاطئ لتستمتع بلحظة هادئة وخاصة.
ولم تتوقع جوليا ارتفاع مد البحر لهذه الدرجة، حيث علقت وسط الأمواج ولكنها تمكنت من العثور على صخرة للحصول على الدعم وتشبثت بها بشدة في محاولة منها لإنقاذ حياتها.
وكانت المياه ترتفع بسرعة حيث تجاوزت رأسها ما كاد أن يتسبب في غرقها، لكنها تمكنت في اللحظة الأخيرة من سحب هاتفها وطلب المساعدة.
وفي محاولة أخيرة يائسة، أبلغت خفر السواحل في بارماوث بوضعها الحرج، ثم انقطعت المكالمة الهاتفية وفقد جهازها الإشارة.
وقضى الفريق 20 دقيقة في البحث عن الجدة، التي لم تكن موجودة في أي مكان وافترض أن الأسوأ قد حدث، ولكن بعد ذلك رصدتها الكاميرا الموجودة على المروحية وهي متمسكة بالصخور وتم رفعها إلى بر الأمان على متن المروحية.
وفي هذا السياق، عانت الجدة من انخفاض حرارة الجسم وتم نقلها بعد ذلك إلى المستشفى لتلقي المساعدة الطبية.
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