بهذه الطريقة المميزة... قردة تحتفل بعيد ميلادها الـ63: تعرّفوا على "الأم الخارقة" بيلا! (فيديو)

لهذا السبب... شابة أسترالية تتعهد بعدم ركوب سيارة أجرة إلى الأبد! (فيديو)

لهذا السبب... شابة أسترالية تتعهد بعدم ركوب سيارة أجرة إلى الأبد! (فيديو)

ثوانٍ فصلتها عن الموت... جدة تروي عملية إنقاذها بعد ما علقت وسط الأمواج! (فيديو)