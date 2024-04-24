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بهذه الطريقة المميزة... قردة تحتفل بعيد ميلادها الـ63: تعرّفوا على "الأم الخارقة" بيلا! (فيديو)
منوعات
2024-04-24 | 05:56
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بهذه الطريقة المميزة... قردة تحتفل بعيد ميلادها الـ63: تعرّفوا على "الأم الخارقة" بيلا! (فيديو)
بهذه الطريقة المميزة... قردة تحتفل بعيد ميلادها الـ63: تعرّفوا على "الأم الخارقة" بيلا! (فيديو)
احتفلت "بيلا" بعيد ميلادها الـ63 هذا الأسبوع، وهي الأكبر سنا ضمن فئة القرود التابعة لفصيلة "الأورانغوتان"، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، احتفلت بيلا بعيد ميلادها في منزلها في حديقة الحيوانات في هامبورغ، وأكلت الكعكة المصنوعة من الأرز المسلوق والفاكهة.
وكان قد عُثر على بيلا في البرية في ألمانيا عام 1964، ويُقدَّر أنها ولدت في عام 1961.
ونشر حساب حديقة الحيوانات معايدة خاصة لبيلا عبر منصة إنستغرام، وجاء فيها: "تبلغ الأورانغوتان لدينا 63 عامًا اليوم، ولا تزال تحمل الرقم القياسي العالمي لكونها أكبر أورانغوتان سومطري في رعاية الإنسان".
وعادة، يعيش هذا النوع من الأورانغوتان في البرية ما بين 35 إلى 40 عامًا تقريبًا، بينما يمكن أن يتوقع لتلك التي تعيش ضمن الأسر أن تعيش إلى حوالي 50 عامًا.
ومع ذلك، تحدت بيلا الصعوبات، ودخلت رسميًا موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أكبر قردة على قيد الحياة منذ عام 2021.
ولم تنجب بيلا ستة قرود فحسب، بل قامت أيضًا بتربية أربعة قرود صغار بالتبني لم تقبلهم أمهاتهم، ولهذا السبب حصلت على لقب "الأم الخارقة".
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