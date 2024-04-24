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لهذا السبب... شابة أسترالية تتعهد بعدم ركوب سيارة أجرة إلى الأبد! (فيديو)

منوعات
2024-04-24 | 06:00
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لهذا السبب... شابة أسترالية تتعهد بعدم ركوب سيارة أجرة إلى الأبد! (فيديو)
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لهذا السبب... شابة أسترالية تتعهد بعدم ركوب سيارة أجرة إلى الأبد! (فيديو)

لهذا السبب... شابة أسترالية تتعهد بعدم ركوب سيارة أجرة إلى الأبد! (فيديو)

تعهدت شابة أسترالية بعدم ركوب سيارة أجرة مرة أخرى بعد أن تعرضت لتجربة مخيفة مع سائق عدواني حيث ظل يردد جملة "فات الأوان" بمجرد ركوبها السيارة.

وفي التفاصيل، عادت "تابيثا ويمر" إلى سيدني بعد رحلة إلى الساحل الأوسط العام الفائت، وبدلاً من المشي لمدة 20 دقيقة إلى المنزل، قررت أن تستقل سيارة أجرة لأنها لم تكن بحالة جيدة للمشي بمفردها في الليل.
 
واستقلت ويمر، البالغة من العمر 30 عامًا، سيارة أجرة وفي غضون دقائق شعرت بالقلق، ما استدعى هروبها من السيارة وأكملت ركضًا الطريق إلى المنزل.

وفي هذا السياق، شرحت ويمر من خلال مقطع فيديو لها عبر منصة تيك توك، أنها سألت السائق عما إذا كان يرغب في اصطحابها إلى المنزل على الرغم من أنها كانت رحلة قصيرة فقط.

وعندما فتحت ويمر الباب وجلست على المقعد، استدار السائق ليسألها من أين أتت، بنبرة حادة وغاضبة وكان يلهث باستمرار وبدأ بمهاجمتها من خلال الصراخ المستمر عندما قالت له إنها ستغادر السيارة لو كان يفضل ذلك.

وشعرت ويمر بالارتباك، وسألته عما إذا كان يفضل أن تغادر سيارة الأجرة، ولكن قيل لها مرة أخرى أنه "فات الأوان"، لكنها لم تعلم ما يعنيه.

وفي تلك المرحلة، طلبت منه ويمر أن يتوقف، لكنه رفض، وعند سؤاله مرة أخرى اكتفى فقط بالقول: "لقد فات الأوان"،  لذلك فتحت الفتاة باب السيارة، وأمسكت بأمتعتها وقفزت منها.

وبدأت ويمر بالركض في محاولة منها للهروب من الرجل المجنون، الذي استمر بالصراخ عندما قفزت من السيارة، ولحسن الحظ تمكنت من الفرار ووصلت إلى منزلها بسلام.
 
 

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