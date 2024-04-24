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للمرة الأولى... اليونسكو تختار ستراسبورغ الفرنسية كـ"عاصمة عالمية للكتاب"
منوعات
2024-04-24 | 06:20
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للمرة الأولى... اليونسكو تختار ستراسبورغ الفرنسية كـ"عاصمة عالمية للكتاب"
للمرة الأولى... اليونسكو تختار ستراسبورغ الفرنسية كـ"عاصمة عالمية للكتاب"
أعطى مسؤولون مُنتخبون وكتّاب وفنانون الثلاثاء إشارة الانطلاق للأنشطة المقرر تنظيمها خلال سنة 2024 التي ستكون فيها ستراسبورغ "عاصمة عالمية للكتاب"، وهي باتت بذلك أول مدينة فرنسية تنال هذا اللقب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو.
وقالت رئيسة بلدية المدينة "جانّ بارسيغيان" خلال احتفال افتتاح إن "ستراسبورغ تحتفل من اعتباراً من اليوم ولمدة سنة، تحتفي ستراسبورغ بالكتاب وتعزز الوصول إلى القراءة بكل أشكالها"، من خلال أكثر من ألف نشاط.
وأضافت "هذا التقدير متجذر بعمق في تاريخ مدينتنا، إذ يمتزج تاريخ ستراسبورغ مع تاريخ الكتاب نظراً إلى أنها تشكّل منذ العصور الوسطى مفترق طرق وأفكار، وهي مهد الكتاب المطبوع، وقد اختارها غوتنبرغ لتطوير اختراعه".
ووصفت بارسيغيان الكتاب بأنه "حليف ثمين" في وقت تعاني أوروبا حرباً و"يستعمر التعصب والخوف الضمائر"، وتوجهت إلى الكتّاب بالقول "نحن بحاجة إليكم".
وتناوب عدد من المؤلفين على المنبر لتلاوة قراءات، من بينهم البرتغالية "ليديا خورخي"، الفرنسي الجزائري "كمال داود" والأوكراني "أندريه كوركوف".
وأعقبت الاحتفال لقاءات مع كتّاب، من بينهم "ألبرتو مانغويل" والجزائري الفرنسي "بوعلام صنصال" و"كريكور بيليديان"، قبل قراءات أخرى، إحداها موسيقية أقيمت في كاتدرائية ستراسبورغ، اختتاماً ليوم الافتتاح.
ومن بين أبرز الأنشطة المقرر تنظيمها هذه السنة لقاءات الرسوم التوضيحية، ومهرجان الكتب والمدوّنات الصوتية، وإنشاء "أكاديمية الكتاب من أجل حقوق الإنسان"، التي ستستضيف ورش عمل وجولات في المدينة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وستكون ستراسبورغ المدينة الرابعة والعشرين التي تحمل لقب العاصمة العالمية للكتاب منذ أن بدات اليونسكو منحه عام 2001 لتشجيع الكتب والقراءة، وبعدها ستستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية الحدث في عام 2025.
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