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إعادة إحياء الصداقات القديمة يُعتبر مصدرًا رئيسيا للسعادة والقلق... هذا ما اكتشفه العلماء

إعادة إحياء الصداقات القديمة يُعتبر مصدرًا رئيسيا للسعادة والقلق... هذا ما اكتشفه العلماء







وفي التفاصيل، إن التواصل مع صديق قديم يُعتبر أمرًا مخيفًا مثل إقامة صداقة جديدة مع شخص غريب، لكن الخبراء قالوا إن إحياء علاقات الصداقة السابقة قد يوفر مصدرًا رئيسيًا للسعادة.



وأجرى الفريق، من جامعة ساسكس وجامعة سيمون فريزر في كندا، سبع دراسات مختلفة شملت ما يقرب من 2500 مشارك.



وقام الخبراء بدراسة مواقف الناس تجاه إعادة التواصل مع الصداقات التي انتهت، بالإضافة إلى الحواجز والأسباب التي تحول من دون القيام بذلك.



وكشف التحليل أن 90 في المئة من الأشخاص فقدوا الاتصال بشخص ما زالوا يهتمون به، ومع ذلك قال 70 في المئة إنهم يشعرون بالحياد أو حتى بالسلبية تجاه فكرة إعادة التواصل مع الأصدقاء القدامى.



وبشكل عام، وجد الخبراء أن الأشخاص كانوا مترددين في التواصل مع صديق قديم مثل التردد لدى حديثهم مع شخص غريب. اكتشف خبراء كنديون أن غالبية الأشخاص يترددون في إحياء صداقاتهم السابقة خوفًا من أن يكون الأمر محرجًا للغاية أو أن يتم رفض جهودهم، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، إن التواصل مع صديق قديم يُعتبر أمرًا مخيفًا مثل إقامة صداقة جديدة مع شخص غريب، لكن الخبراء قالوا إن إحياء علاقات الصداقة السابقة قد يوفر مصدرًا رئيسيًا للسعادة.وأجرى الفريق، من جامعة ساسكس وجامعة سيمون فريزر في كندا، سبع دراسات مختلفة شملت ما يقرب من 2500 مشارك.وقام الخبراء بدراسة مواقف الناس تجاه إعادة التواصل مع الصداقات التي انتهت، بالإضافة إلى الحواجز والأسباب التي تحول من دون القيام بذلك.وكشف التحليل أن 90 في المئة من الأشخاص فقدوا الاتصال بشخص ما زالوا يهتمون به، ومع ذلك قال 70 في المئة إنهم يشعرون بالحياد أو حتى بالسلبية تجاه فكرة إعادة التواصل مع الأصدقاء القدامى.وبشكل عام، وجد الخبراء أن الأشخاص كانوا مترددين في التواصل مع صديق قديم مثل التردد لدى حديثهم مع شخص غريب.