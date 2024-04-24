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أعلن حمل زوجته خلال حفل زفاف شقيقه... هكذا انتقم رجل من أخيه لسبب غير متوقع!
منوعات
2024-04-24 | 08:11
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أعلن حمل زوجته خلال حفل زفاف شقيقه... هكذا انتقم رجل من أخيه لسبب غير متوقع!
أعلن حمل زوجته خلال حفل زفاف شقيقه... هكذا انتقم رجل من أخيه لسبب غير متوقع!
أثار رجل خلافًا عائليًا بعد إعلانه عن حمل زوجته وذلك خلال حفل زفاف شقيقه، ولكن الحادثة كانت انتقامًا ولم تكن مجرد خبراً سارا، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، غضب جون عندما قال شقيقه ديفيد إنه سيقدّم عرض الزواج لخطيبته خلال حفل زفافه الفاخر العام الفائت على الرغم من رفض الأخير.
وتدخلت والدته حينها وحذرت ابنها من غضبها بحال قام بخطته، وقالت إنه بحال قام ديفيد بعرض الزواج على خطيبته وطرده جون، ستقوم بمغادرة الحفل.
وفي هذا السياق، تزوج جون نهاية الأسبوع الفائت، وبدلاً من إلقاء نخب الترحيب في العائلة، استغل شقيقه ديفيد الفرصة لإعلان أنه ينتظر طفله الأول مع زوجته.
وأثار الخطاب نزاعًا حادًا بين الشقيقين ووالدتهما، مع عدم رغبة أحد منهما في الاعتراف بارتكاب أي خطأ.
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زوجته
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