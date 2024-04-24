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بعد تناولها الحساء المعلّب... شابة عشرينية تكافح من أجل استعادة حياتها الطبيعية: ما أصابها صادم!

منوعات
2024-04-24 | 10:01
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بعد تناولها الحساء المعلّب... شابة عشرينية تكافح من أجل استعادة حياتها الطبيعية: ما أصابها صادم!
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بعد تناولها الحساء المعلّب... شابة عشرينية تكافح من أجل استعادة حياتها الطبيعية: ما أصابها صادم!

بعد تناولها الحساء المعلّب... شابة عشرينية تكافح من أجل استعادة حياتها الطبيعية: ما أصابها صادم!

أُصيبت امرأة برازيلية بالشلل وتكافح الآن من أجل استعادة حياتها الطبيعية بعد معاناتها من عدوى بكتيرية قاتلة والتي يُعتقد أنها أصابتها بسبب الحساء المعلّب.

وفي التفاصيل، بدأت تعاني "كلوديا دي ألبوكيرك سيلادا"، البالغة من العمر 23 عامًا، من الدوخة، الرؤية المزدوجة وصعوبة التنفس.

وفي غضون 24 ساعة، أُصيبت كل عضلات جسدها بالشلل، ما أدى إلى وضعها على جهاز التنفس الصناعي.

واستغرق الأمر أسبوعين حتى تمكن الأطباء من معرفة السبب حيث اتضح أنها تعاني من التسمم الغذائي، وهو عدوى تهاجم الأنسجة العصبية في الجسم وتؤثر على 100 أميركي فقط سنويًا.

وقالت السلطات الصحية المحلية لموقع "ديلي ميل" البريطاني إن الأطباء يرجحون احتمال أن يكون الحساء المصنّع هو مصدر العدوى.

وشرحت شقيقتها "لويزا ألبوكيرك"، أنه بعد حوالي 15 يومًا من شراء الحساء، تركت كلوديا العمل باكرًا لأنها بدأت تشعر بعوارض مثل ضيق في التنفس، عدم وضوح الرؤية، والدوخة.

وعندما وصلت لويزا إلى منزل كلوديا، كان حال شقيقتها أسوأ بكثير، وكانت بالكاد تستطيع التنفس بمفردها وكانت تعاني من شلل في الوجه. كما كانت كلوديا تعاني من ضعف في العضلات، الذراعين والساقين. 

وقالت "دوراليس جويس"، إحدى الناجيات من التسمم الغذائي، إن كلوديا أُصيبت بالتسمم الغذائي بسبب الحساء المعلّب.

وفي هذا السياق، أوضحت عائلة كلوديا أنها دخلت المستشفى لمدة 50 يومًا تقريبًا، ومن المتوقع أن يستمر تعافيها من ستة أشهر إلى عام. 

وشرح مركز السيطرة على الأمراض أنه حتى بعد التعافي، قد يعاني الناجون من التعب وضيق التنفس لسنوات.

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