"شككوا بهويتي وفقدت فرص عمل وتعرضت لمواقف بشعة"... والسبب: اسمها المطابق لهذه الفنانة العالمية!

ثوانٍ فصلتها عن الموت... جدة تروي عملية إنقاذها بعد ما علقت وسط الأمواج! (فيديو)

ثوانٍ فصلتها عن الموت... جدة تروي عملية إنقاذها بعد ما علقت وسط الأمواج! (فيديو)

أم تواجه أزمة حقيقية مع ابنتها الرضيعة بعد خروج الأخيرة من المستشفى... ما علاقة جارها؟!