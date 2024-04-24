الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البندقية تبدأ بفرض ضريبة على الزيارات اليومية ابتداء من هذا اليوم

منوعات
2024-04-24 | 16:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البندقية تبدأ بفرض ضريبة على الزيارات اليومية ابتداء من هذا اليوم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
البندقية تبدأ بفرض ضريبة على الزيارات اليومية ابتداء من هذا اليوم

تبدأ مدينة البندقية الإيطالية الخميس تطبيق إجراء يشكّل سابقة عالمية، سيتعين بموجبه على السيّاح الذين يزورونها لفترات نهارية قصيرة من دون المبيت فيها، دفع ضريبة قدرها خمسة يورو وإبراز بطاقة دخول على شكل رمز استجابة سريعة، في محاولة للحدّ من الأعداد الضخمة للسياح.

ورغم سعر البطاقة المنخفض وعدم تحديد عدد أقصى للزوار يوميا، تأمل البندقية في ثني عدد من السياح عن ارتياد أزقتها الضيقة وجسورها الممتدة فوق القنوات المائية، خلال الفترات التي تشهد أكبر إقبال.

ومع تطبيق هذا الإجراء، تصبح البندقية، أول مدينة سياحية في العالم تفرض رسوم دخول كتلك الخاصة بمدن الملاهي، في حين تتكاثر الحركات المناهضة للإفراط في السياحة، تحديداً في إسبانيا، مما يدفع السلطات إلى التحرك من أجل التوفيق بين راحة السكان وقطاع اقتصادي يحمل أهمية كبيرة.

وخلال مؤتمر صحافي في أوائل نيسان بالعاصمة الإيطالية لعرض تفاصيل هذا الإجراء الجديد أمام وسائل إعلام من العالم أجمع، قال رئيس بلدية البندقية لويجي برونيارو "هذه التجربة تحصل للمرة الأولى في العالم".

ومن المتوقع أن تحذو مدن سياحية كبرى حذو البندقية وتتّبع هذا الإجراء بسبب مواجهتها المشكلة السياحية نفسها.

وقال برونيارو إن "هدفنا هو جعل البندقية أكثر ملاءمة للعيش"، في حين منعت هذه المدينة الإيطالية التي تُعدّ إحدى أكثر المدن استقطاباً للزوار في العالم، السفن السياحية العملاقة من الوصول إلى وسطها التاريخي.

وفي فترات ذروة الارتياد، يمضي مئة ألف سائح ليلتهم في البندقية، إضافة إلى عشرات آلاف الزائرين الذين يقضون فيها ساعات قصيرة من دون المبيت.

في المقابل، لا يتجاوز سكان وسط المدينة 50 ألف نسمة، وهو عدد في تراجع مطرد.

بالنسبة لعام 2024، تطال هذه الضريبة الجديدة 29 يوماً فقط تشهد تدفقاً كبيراً للسياح، إذ "يبدأ التقويم في 25 نيسان (وهو يوم عطلة رسمية في إيطاليا)، ثم يتبعه كل عطلة نهاية أسبوع تقريباً من أيار إلى تموز"، بحسب برونيارو الذي وعد "بعمليات مراقبة سلسة للغاية" و"عشوائية" و"من دون طوابير"، للتأكد من الالتزام بدفع الضريبة.

- إعفاءات كثيرة -
 وتستهدف هذه الضريبة التي أرجئ تنفيذها مرات عدة، فقط السياح الذين يدخلون المدينة القديمة يوميا بين الساعة 8,30 صباحا و16,00 بالتوقيت المحلي.

وسيتعين عليهم تنزيل رمز الاستجابة السريعة مقابل خمسة يورو على الموقع المخصص (https://cda.ve.it/fr/)، وهو متاح باللغات الإنكليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والإيطالية.

وإذا لزم الأمر، سيتعين على الزائرين إظهار الرمز إلى المراقبين المتمركزين عند المداخل الرئيسية للمدينة، ولا سيما محطة قطار سانتا لوتشيا. وسيُطلب من السائحين الذين لم يكملوا هذا الإجراء الشكلي إنجاز ذلك في اللحظة الأخيرة عند وصولهم بمساعدة مشغلين محليين.

ولن يمثل ذلك مشكلة لعدم تحديد عدد أقصى لرموز الاستجابة السريعة المباعة يومياً. وقال برونيارو "نعارض وضع حدّ أقصى للرموز، لأن البندقية مدينة لا متحف".

وستُفرض غرامة تراوح بين 50 إلى 300 يورو على السائحين الذين يحاولون التسلل، مع العلم أنّ السلطات تؤكد أنها تفضّل ثقافة الإقناع لا القمع.

ولا يتأثر بهذا الإجراء السائحون الذين ينامون ليلة واحدة على الأقل في الموقع، إذ سيحصلون على رمز استجابة سريعة QR code مجاني، فضلاً عن إعفاءات أخرى تشمل خصوصاً الأطفال دون سن 14 عاماً والطلاب.

والبندقية المشهورة في العالم بأعمالها الفنية وجسورها وقنواتها، مدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1987.

وأفلتت البندقية بصعوبة في منتصف أيلول من إدراجها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي المهدد بالخطر، مع أن خبراء المنظمة أوصوا في نهاية تموز بتصنيفها كذلك معتبرين أن إيطاليا اتّخذت حتى الآن إجراءات "غير كافية" لمكافحة تدهور الموقع.

آخر الأخبار

منوعات

ضريبة

الزيارات

اليومية

ابتداء

اليوم

LBCI التالي
ثوانٍ فصلتها عن الموت... جدة تروي عملية إنقاذها بعد ما علقت وسط الأمواج! (فيديو)
أم تواجه أزمة حقيقية مع ابنتها الرضيعة بعد خروج الأخيرة من المستشفى... ما علاقة جارها؟!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-04-11

لوفتهانزا: تمديد إلغاء رحلات الطيران اليومية من فرانكفورت إلى طهران لدواع أمنية حتى 13 نيسان

LBCI
آخر الأخبار
14:38

السفير المصري لدى لبنان علاء موسى لـ"حوار المرحلة": التقيت باسيل في أكثر من مناسبة وتطرقنا الى موضوع الانتخابات الرئاسية أما اليوم خلال دعوة العشاء فلم ندخل في هذا الموضوع وأتعامل مع باسيل على أنّه شخص وطنيّ يدافع عن مصلحة لبنان

LBCI
منوعات
2024-04-23

لهذا السبب المميز نحتفل في 24 نيسان باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف... ما علاقة شكسبير وزملائه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-22

في اليوم العالمي لأمنا الأرض... بعض النصائح من أجل بيئة أفضل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:25

بعد أشهُر من فضيحة جنسية طالته... استقالة مذيع "بي بي سي" هيو إدواردز!

LBCI
منوعات
16:16

"سأندم دائما لأنني قابلتك"... غيرته دفعت به الى أسوأ حالة: "أستطيع رؤيتك حرفيًا"... قالها ثم حلت الكارثة!

LBCI
منوعات
12:34

"شككوا بهويتي وفقدت فرص عمل وتعرضت لمواقف بشعة"... والسبب: اسمها المطابق لهذه الفنانة العالمية!

LBCI
منوعات
10:01

بعد تناولها الحساء المعلّب... شابة عشرينية تكافح من أجل استعادة حياتها الطبيعية: ما أصابها صادم!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:00

لهذا السبب... شابة أسترالية تتعهد بعدم ركوب سيارة أجرة إلى الأبد! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-04-20

إطلالة نجوى كرم في السعودية تحبس الأنفاس... بدت كعارضات الأزياء (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-11-24

لهذا السبب... عدّاءة شابة تُنهي حياتها: "مجرد العيش حياة طبيعية أمر صعب"

LBCI
منوعات
2023-10-10

وجدت عنكبوتًا حاملًا ضخمًا داخل مكتبها... حجمه مرعب! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

بعد 200 يومٍ على طوفان الأقصى… الكلمة تبقى للميدان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

أكثر من 200 يوم... بين حماس واسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

اسرائيل.. سكان الشمال يمهلون الحكومة فترة قصيرة لحسم قرارها بشأن الحدود مع لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

في ذكرى الـ١٠٩ سنوات على الإبادة الارمنية: المجتمع الأرمني يحافظ على وجوده في لبنان!

LBCI
رياضة
13:36

تنافسات مثيرة في افتتاح موسم السباقات ضمن جولة السبيد تست الأولى في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

المبادرة الفرنسية محور لقاء عين التينة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

من موظف ديليفيري الى ادارة عملية سرقة وخطف وقتل باسكال سليمان…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

معراب تفتح ابوابها للحوار..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقية اللاجئين لكنه يسير بين الافخاخ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
01:10

مذكرة توقيف أرجنتينية بحقّ وزير الداخلية الإيراني والإنتربول يصدر نشرة حمراء بحقّه

LBCI
خبر عاجل
06:07

إعادة تشغيل رحلة طيران الشرق الأوسط إلى باريس غدًا

LBCI
خبر عاجل
03:07

طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلة ME211/212 غدًا بسبب إضراب المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول-باريس

LBCI
فنّ
05:32

وائل كفوري يحقق حلم ابنة ريمي درباس... زارها وغنى معها في عيد ميلادها (فيديو)

LBCI
فنّ
04:04

جو القارح يحتفل بتخرّج ابنه.. صورة مميّزة مع زوجته وابنيهما

LBCI
آخر الأخبار
18:00

الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: مخاوف من صدور أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو أثيرت في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء

LBCI
حال الطقس
02:08

كتل هوائية حارة تسيطر على لبنان...متى تنخفض درجات الحرارة؟

LBCI
آخر الأخبار
17:59

الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: رسائل وصلت إسرائيل تشير الى تزايد احتمال إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين كبار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More