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"أريد أن أصنع حزاما ناسفا لأصبح شهيدا في الأولمبياد"... مراهق كشف رغبته عبر وسائل التواصل وهذا مصيره
منوعات
2024-04-25 | 02:00
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"أريد أن أصنع حزاما ناسفا لأصبح شهيدا في الأولمبياد"... مراهق كشف رغبته عبر وسائل التواصل وهذا مصيره
قالت متحدثة باسم الشرطة الفرنسية اليوم الأربعاء إن سلطات مكافحة الإرهاب ألقت القبض على فتى يبلغ من العمر 16 عاما بعدما قال على مواقع التواصل الاجتماعي إنه يريد أن يموت "شهيدا" خلال دورة الالعاب الأولمبية 2024، في تأكيد لتقرير بثه تلفزيون (بي.إف.إم).
وأضافت المتحدثة "تم إلقاء القبض عليه بعدما أعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه يعتزم صنع حزام ناسف ليصبح شهيدا"، مشيرة إلى أن التحقيق جار لمعرفة ما إن كانت نواياه لارتكاب عمل "إرهابي" حقيقية.
ودفع الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وتهديد شن متشددين إسلاميين لهجمات في فرنسا التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية هذا الصيف، السلطات إلى رفع مستوى التأهب الأمني إلى أعلى مستوياته.
وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن الحكومة الفرنسية طلبت من نحو 45 دولة أجنبية المساهمة بعدة آلاف إضافية من العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين للمساعدة في تأمين دورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.
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