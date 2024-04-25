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أربعينية مدمنة على ارتداء "المخصر"... لن تصدقوا الحجم الذي بلغه خصرها خلال هذه السنوات! (صور)

منوعات
2024-04-25 | 05:35
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أربعينية مدمنة على ارتداء &quot;المخصر&quot;... لن تصدقوا الحجم الذي بلغه خصرها خلال هذه السنوات! (صور)
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أربعينية مدمنة على ارتداء "المخصر"... لن تصدقوا الحجم الذي بلغه خصرها خلال هذه السنوات! (صور)

أربعينية مدمنة على ارتداء "المخصر"... لن تصدقوا الحجم الذي بلغه خصرها خلال هذه السنوات! (صور)

كشفت إحدى المدمنات على ارتداء المخصر، والتي ترتديه لمدة 16 ساعة يوميًا في محاولة منها لتحطيم الرقم القياسي لأصغر خصر، كيف سبّب لها هذا الأمر الصداع النصفي المؤلم.

وفي التفاصيل، بدأت "سارة فايث"، البالغة من العمر 48 عامًا، في رحلة تصغير حجم خصرها ببطء عام 2012 من خلال ارتداء مشدات مقيّدة للغاية لساعات متواصلة.

وكانت فايث عازمة بشدة على تحطيم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس "لأصغر خصر"، الذي بلغ حجمه 15 بوصة، وهي الآن على بعد نصف بوصة فقط.

والوصول إلى هذا الرقم لم يكن أمرًا سهلاً، حيث كشفت فايث العام الفائت أن هوسها الغريب كان له آثار سلبية طويلة الأمد على جسدها ما جعلها تعاني من آلام عدة.

وتحدثت فايث عن بعض الجوانب السلبية لارتداء قطعة الملابس المقيدة أثناء زيارة الدكتورة أليساندرا كولون وهي طبيبة مختصة في تقويم العظام، حيث اعترفت بأنها تعاني من صداع شديد.

وبعد فحصها بالأشعة السينية، قالت الطبيبة إن العظام في أسفل ظهر فايث تعاني من ميل صغير، وهناك فرط توتر شديد في رقبتها، وهو ما اعتقدت أنه نتيجة للمخصر الذي يقلل من تدفق الدم لديها.

وطلبت الدكتورة كولون من فايث خلع المشد، وأجرت عليها سلسلة من تمارين التمدد للمساعدة في إرخاء جسدها، وشعرت بتحسن كبير بعد ذلك.
 
 
 
 
 

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