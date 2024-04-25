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بعد بقائها عزباء لـ6 أعوام... أربعينية تروي قصتها: "لهذه الأسباب لا يجرؤ الرجال على مواعدتي"!

منوعات
2024-04-25 | 09:14
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بعد بقائها عزباء لـ6 أعوام... أربعينية تروي قصتها: &quot;لهذه الأسباب لا يجرؤ الرجال على مواعدتي&quot;!
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بعد بقائها عزباء لـ6 أعوام... أربعينية تروي قصتها: "لهذه الأسباب لا يجرؤ الرجال على مواعدتي"!

بعد بقائها عزباء لـ6 أعوام... أربعينية تروي قصتها: "لهذه الأسباب لا يجرؤ الرجال على مواعدتي"!

ادّعت امرأة أنها كانت عزباء لمدة ست سنوات لأنها "مثيرة جدًا"، ولا يجرؤ الرجال على مواعدتها خوفًا من ثقتها بنفسها العالية جدا.

وفي التفاصيل، قالت "شيرلي روزماري فلين"، البالغة من العمر 41 عامًا، إنها وُصفت بـ "المغرورة" و"المتعجرفة" وذلك عندما اعتبرت سابقًا الرجال خائفين من مواعدتها بسبب مظهرها الجذاب.

وقالت فلين إنها تكافح أيضًا لتكوين صداقات لأن النساء يشعرن بالغيرة منها بسبب مظهرها، ولكن على الرغم من مواقفها تجاه المواعدة، إلا أن الأخيرة تلقت بعض عروض الزواج.

وشرحت فلين أن مظهرها تسبب في مشاكل مع شركائها السابقين الذين شعروا بالغيرة عندما حظيت باهتمام رجال آخرين.

وأوضحت فلين أنها لم تفقد الأمل في العثور على "الشخص المناسب"، وقالت إنها تأمل في إلهام النساء ليشعرن بمزيد من الثقة في أنفسهن، وتشجيعهن على عدم مقارنة أنفسهن بالنساء الأخريات.
 

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