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لمعرفة مدى مهارة المحققين ضمن وظائفهم... لن تتوقعوا ما قام به مؤثر اجتماعي!

منوعات
2024-04-25 | 10:47
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لمعرفة مدى مهارة المحققين ضمن وظائفهم... لن تتوقعوا ما قام به مؤثر اجتماعي!
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لمعرفة مدى مهارة المحققين ضمن وظائفهم... لن تتوقعوا ما قام به مؤثر اجتماعي!

لمعرفة مدى مهارة المحققين ضمن وظائفهم... لن تتوقعوا ما قام به مؤثر اجتماعي!

قرر المؤثر الاجتماعي "ماكس فوش"، 28 عامًا، إجراء تجربة لمعرفة مدى مهارة المحققين ضمن وظائفهم، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، اندهش فوش، عندما علم أن المحقق اكتشف مكان إقامته وهوية والديه وكلمات مرور الإنترنت وحسابه الخاص عبر منصة انستغرام.

وفي مقطع فيديو انتشر مؤخرًا، وتمت مشاركته على قناته على منصة يوتيوب عام 2021، كشف فوش أن صديقه يستأجر محققًا لنفسه عادة.

وانتهت التجربة بتمكّن فوش أخيرًا من مقابلة الرجل الذي كان يتابعه لمدة شهر، كاشفًا أن العقبة الأولى كانت في الواقع تعيين باحث رئيسي لأنه قد يكون من الصعب العثور عليه عبر الإنترنت.

وفي اليوم الأول من التجربة، كشف فوش أنه بدأ يشعر بجنون العظمة قليلاً أثناء قيامه بأنشطته اليومية الروتينية.

وبعد شهر من اتباع فوش ومراقبته، انتهى التحقيق ولم يتوقع الأخير أنه عند انتهاء المهلة سوف يرى سيارته مزينة بكافة معلوماته الشخصية وأفعاله خلال الشهر الفائت.

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