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أم تشارك قصتها الغريبة... هكذا تم تبديل طفلتها في أحد المستشفيات!
منوعات
2024-04-25 | 16:00
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أم تشارك قصتها الغريبة... هكذا تم تبديل طفلتها في أحد المستشفيات!
أم تشارك قصتها الغريبة... هكذا تم تبديل طفلتها في أحد المستشفيات!
شاركت البريطانية مايسي بيث، البالغة من العمر 22 عاماً، قصتها الغريبة إذ قالت إنه تم تبديل طفلتها إيزابيلا بطفل آخر في أحد مستشفيات المملكة المتحدة.
وكشفت مجلة "
بيبول
" الأميركية أن بيث أدركت أن الطفل الذي تسلّمته ليس ابنتها بعدما ذهبت لتغيير حفاضته.
وروت بيث قصتها قائلةً: "لم أعتقد مطلقاً أن هذا الأمر سيحدث لنا لكنه حدث بالفعل".
وتم فصل بيث عن ابنتها ايزابيلا التي أنجبتها في شهر أيلول من العام 2023 في مستشفى "دورسيت"، إذ تم وضعها في الحضانة لتلقي العلاج بالضوء.
وتابعت: "طلبت الممرضات مني الحضور لأخذ إيزابيلا من الحضانة"، مضيفةً أنهنَّ سمحنَ لها بأخذ الطفلة "لأنها كانت تبكي من دون توقف".
وأخذت بيث الطفلة معها إلى غرفتها، مشيرةً إلى أن الممرضات طلبنَ منها تغيير حفاضة الطفلة وملابسها قبل إعادتها إلى الحضانة.
وقالت بيث بعد اكتشافها أن الطفل المذكور ليس ابنتها: "حملت الطفل واقتحمت المكتب وطلبت منهن معرفة مكان إيزابيلا".
وبدورها، قالت مديرة القابلات في مستشفى "دورسيت" لورين تونغ: "نأسف بشدة لأي مشكلة تسببنا بها وتواصلنا مع الأم لتقديم الدعم لها".
وتابعت: "نود حثّها على العودة إلى الاتصال بنا لمساعدتنا في تحقيقاتنا".
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