الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
25
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
23
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
25
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
23
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سحب كتيبات عن الثقافة الجنسية من معرض تونس للكتاب... ما علاقة المثلية؟
منوعات
2024-04-26 | 01:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سحب كتيبات عن الثقافة الجنسية من معرض تونس للكتاب... ما علاقة المثلية؟
سُحبت كتيبات مخصصة للآباء والأمهات لمساعدتهم في الإجابة على أسئلة أطفالهم المتعلقة بالحياة الجنسية، بما في ذلك العلاقات المثلية، من معرض تونس الدولي للكتاب، وفق ما أعلن مدير المعرض الخميس.
وقال مدير المعرض محمد صالح القادري لوكالة فرانس برس إن كتيبات الثقافة الجنسية سُحبت من قبل ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي انتج هذه المادة بالتعاون مع الجمعية التونسية للصحة الإنجابية.
وأضاف القادري "عبّرنا عن إحراجنا من محتوى هذه المنشورات، وكان ممثلو صندوق الأمم المتحدة للسكان متفهمين وسحبوها من جناحهم".
ولم يرد صندوق الأمم المتحدة للسكان والجمعية التونسية على طلبات من وكالة فرانس برس للتعليق.
ويقدم كتيب "سين وجيم الجنسانية" إجابات عن الأسئلة التي يطرحها المراهقون والأطفال حول الحياة الجنسية، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، بما في ذلك العلاقات الجنسية المثلية.
وتجرّم المادة 230 من قانون العقوبات التونسي العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي التي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.
كذلك، تسمح للسلطات بإجراء فحوص شرجية للأفراد، وهي ممارسة انتقدتها بشدة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.
وهذا التشريع الذي يعود تاريخه إلى حقبة الاستعمار الفرنسي لا يزال ساري المفعول منذ حصول تونس على الاستقلال عام 1956 على الرغم من دعوات منظمات المجتمع المدني لإلغائه.
ومنذ ثورة عام 2011 في تونس، تمكن نشطاء مجتمع الميم من العمل بشكل علني أكثر، لكن وضعهم لا يزال محفوفا بالمخاطر بسبب الأعراف القانونية والاجتماعية.
آخر الأخبار
منوعات
كتيبات
الثقافة
الجنسية
للكتاب...
علاقة
المثلية؟
مدينة إيطالية شهيرة تسعى لحظر تناول البيتزا والمثلجات بعد منتصف الليل: ما السبب؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-23
لهذا السبب المميز نحتفل في 24 نيسان باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف... ما علاقة شكسبير وزملائه؟
منوعات
2024-04-23
لهذا السبب المميز نحتفل في 24 نيسان باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف... ما علاقة شكسبير وزملائه؟
0
علوم وتكنولوجيا
2024-02-08
مهدئات مخدرة ممنوعة من الاستخدام قد تكون الحل البديل لمعالجة الاكتئاب وتعزيز العلاقة الجنسية... إليكم هذه الدراسة الجديدة!
علوم وتكنولوجيا
2024-02-08
مهدئات مخدرة ممنوعة من الاستخدام قد تكون الحل البديل لمعالجة الاكتئاب وتعزيز العلاقة الجنسية... إليكم هذه الدراسة الجديدة!
0
فنّ
07:16
بعد ثماني سنوات على لقائهما... هل سيُكلّل توم هولاند وزيندايا علاقتهما بالزواج؟
فنّ
07:16
بعد ثماني سنوات على لقائهما... هل سيُكلّل توم هولاند وزيندايا علاقتهما بالزواج؟
0
أخبار لبنان
05:55
ميقاتي في حفل إدراج معرض رشيد كرامي على لائحة التراث العالمي: لنستثمر هذه المنشأة
أخبار لبنان
05:55
ميقاتي في حفل إدراج معرض رشيد كرامي على لائحة التراث العالمي: لنستثمر هذه المنشأة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:35
مدينة إيطالية شهيرة تسعى لحظر تناول البيتزا والمثلجات بعد منتصف الليل: ما السبب؟
منوعات
11:35
مدينة إيطالية شهيرة تسعى لحظر تناول البيتزا والمثلجات بعد منتصف الليل: ما السبب؟
0
منوعات
11:22
في بلد عربي... إعلان عن "تعليم الرقص للرجال" يثير جدلاً واسعًا!
منوعات
11:22
في بلد عربي... إعلان عن "تعليم الرقص للرجال" يثير جدلاً واسعًا!
0
منوعات
10:47
لمعرفة مدى مهارة المحققين ضمن وظائفهم... لن تتوقعوا ما قام به مؤثر اجتماعي!
منوعات
10:47
لمعرفة مدى مهارة المحققين ضمن وظائفهم... لن تتوقعوا ما قام به مؤثر اجتماعي!
0
منوعات
09:14
بعد بقائها عزباء لـ6 أعوام... أربعينية تروي قصتها: "لهذه الأسباب لا يجرؤ الرجال على مواعدتي"!
منوعات
09:14
بعد بقائها عزباء لـ6 أعوام... أربعينية تروي قصتها: "لهذه الأسباب لا يجرؤ الرجال على مواعدتي"!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-23
السجناء السوريون الى بلادهم والآلية…
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-23
السجناء السوريون الى بلادهم والآلية…
0
فنّ
2023-12-15
القضاء ينصف إليسا ويُحرّرها من شركة وتري
فنّ
2023-12-15
القضاء ينصف إليسا ويُحرّرها من شركة وتري
0
أخبار دولية
00:47
الجيش الأميركي يبدأ أعمال بناء رصيف بحري قبالة غزة
أخبار دولية
00:47
الجيش الأميركي يبدأ أعمال بناء رصيف بحري قبالة غزة
0
أخبار دولية
01:23
واشنطن تحض برلين على إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى كييف
أخبار دولية
01:23
واشنطن تحض برلين على إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى كييف
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:39
أبو الحسن يتحدث عبر الـLBCI عن زيارة وفد "حزب الله" لكليمنصو أمس... فماذا قال؟
أخبار لبنان
03:39
أبو الحسن يتحدث عبر الـLBCI عن زيارة وفد "حزب الله" لكليمنصو أمس... فماذا قال؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
توقيع بروتوكول تعاون بين الـLBCI واللجنة الأولمبية اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:00
توقيع بروتوكول تعاون بين الـLBCI واللجنة الأولمبية اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
عروس دار جورج حبيقة تتألق في مجموعة أزياء الزفاف لربيع 2025
تقارير نشرة الاخبار
13:56
عروس دار جورج حبيقة تتألق في مجموعة أزياء الزفاف لربيع 2025
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إستعادة الثقة العربية بالمصارف اللبنانية تستلزم إقرار الإصلاحات
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إستعادة الثقة العربية بالمصارف اللبنانية تستلزم إقرار الإصلاحات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ببذة عسكرية حاول استدراج احد المواطنين ليلاً
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ببذة عسكرية حاول استدراج احد المواطنين ليلاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أفكار كثيرة سقطت في المجلس الا التمديد الثالث للبلديات والمخاتير
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أفكار كثيرة سقطت في المجلس الا التمديد الثالث للبلديات والمخاتير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
انطلاق حملة المدارس للتوعية ضد التدخين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
انطلاق حملة المدارس للتوعية ضد التدخين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مناطق لبنانية عدة استفاقت على انتشار كثيف للحشرات... وهذا ما قاله وزير الزراعة الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مناطق لبنانية عدة استفاقت على انتشار كثيف للحشرات... وهذا ما قاله وزير الزراعة الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بيان مشترك لـ18 دولة بشأن الرهائن بغزة... فهل يشكّل نافذة فعلية للحل؟ وماذا عن الاحتجاجات في الجامعات الأميركية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بيان مشترك لـ18 دولة بشأن الرهائن بغزة... فهل يشكّل نافذة فعلية للحل؟ وماذا عن الاحتجاجات في الجامعات الأميركية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:41
التحكم المروري: إنقلاب مركبة على أوتوستراد جونية المسلك الغربي قبل جسر فؤاد شهاب والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
02:41
التحكم المروري: إنقلاب مركبة على أوتوستراد جونية المسلك الغربي قبل جسر فؤاد شهاب والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
2
أمن وقضاء
14:18
ما جديد قضية خطف وقتل باسكال سليمان؟
أمن وقضاء
14:18
ما جديد قضية خطف وقتل باسكال سليمان؟
3
منوعات
09:14
بعد بقائها عزباء لـ6 أعوام... أربعينية تروي قصتها: "لهذه الأسباب لا يجرؤ الرجال على مواعدتي"!
منوعات
09:14
بعد بقائها عزباء لـ6 أعوام... أربعينية تروي قصتها: "لهذه الأسباب لا يجرؤ الرجال على مواعدتي"!
4
اقتصاد
02:03
إنخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:03
إنخفاض في أسعار المحروقات
5
صحف اليوم
23:48
عصابات السطو والسلب تروّع عابري طريق مطار بيروت... وهذا ما قاله مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"
صحف اليوم
23:48
عصابات السطو والسلب تروّع عابري طريق مطار بيروت... وهذا ما قاله مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"
6
أخبار لبنان
11:22
بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
11:22
بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... ماذا جاء فيه؟
7
فنّ
12:45
ظهور نادر للأيقونة السينمائية جاين فوندا... لن تصدّقوا كيف أصبحت! (صورة)
فنّ
12:45
ظهور نادر للأيقونة السينمائية جاين فوندا... لن تصدّقوا كيف أصبحت! (صورة)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ببذة عسكرية حاول استدراج احد المواطنين ليلاً
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ببذة عسكرية حاول استدراج احد المواطنين ليلاً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More