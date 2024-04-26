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امرأة أميركية تروي تجربتها مع الآثار الجانبية لحقن البوتوكس... ما أصابها بعد ثماني سنوات من روتينها المنتظم صادم! (صور)

امرأة أميركية تروي تجربتها مع الآثار الجانبية لحقن البوتوكس... ما أصابها بعد ثماني سنوات من روتينها المنتظم صادم! (صور)





وفي التفاصيل، ظهرت على جبهة "هولي بروك" انتفاخات كبيرة في الأيام التي تلت تلقيها حقن "الديسبورت"، المضادة للشيخوخة والتي تحتوي على المكونات نفسها الموجودة في حقن البوتوكس، ويُقال إن تأثيراته طويلة الأمد.



وظهرت الأعراض بعد ثماني سنوات من علاجها المنتظم، كما قالت بروك إن كل المواقع التي خضعت للحقن انتفخت وأصبحت على شكل دوائر صغيرة حمراء ومثيرة للحكة.



وتزامنت قصة بروك في الوقت الذي يحقق فيه مركز السيطرة على الأمراض في قضية حقن البوتوكس الفاشلة التي أدخلت الكثير من النساء إلى المستشفى في ولايات عدة.



وعانت الكثير من النساء من تداعيات البوتوكس المزيف حيث سبب لهن التهابات سامة مثل التسمم الغذائي. صُدمت امرأة أميركية بالآثار الجانبية القبيحة التي عانت منها بعد خضوعها لحقن البوتوكس التي تخفي التجاعيد، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، ظهرت على جبهة "هولي بروك" انتفاخات كبيرة في الأيام التي تلت تلقيها حقن "الديسبورت"، المضادة للشيخوخة والتي تحتوي على المكونات نفسها الموجودة في حقن البوتوكس، ويُقال إن تأثيراته طويلة الأمد.وظهرت الأعراض بعد ثماني سنوات من علاجها المنتظم، كما قالت بروك إن كل المواقع التي خضعت للحقن انتفخت وأصبحت على شكل دوائر صغيرة حمراء ومثيرة للحكة.وتزامنت قصة بروك في الوقت الذي يحقق فيه مركز السيطرة على الأمراض في قضية حقن البوتوكس الفاشلة التي أدخلت الكثير من النساء إلى المستشفى في ولايات عدة.وعانت الكثير من النساء من تداعيات البوتوكس المزيف حيث سبب لهن التهابات سامة مثل التسمم الغذائي.