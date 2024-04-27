أفظع جريمة على الإطلاق... شاب يطعن حبيبته السابقة بسبب غيرته الزائدة

أفظع جريمة على الإطلاق... شاب يطعن حبيبته السابقة بسبب غيرته الزائدة

هاجم سيريرام أمبالا حبيبته السابقة في نوبة غضب، إذ طعنها مراراً وتكراراً داخل مطعم في إنجلترا بسبب غيرته الزائدة عليها في شهر آذار من العام 2022، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.



واستمعت المحكمة إلى أمبالا الذي قال إنه بدأ بمواعدة حبيبته السابقة في العام 2016 في الهند، إلا أنهما انفصلا في العام 2019 بعد اعتدائه عليها جسدياً وتهديده بقتل نفسه في حال انفصلت عنه.



وقال أمبالا إنه لاحق الضحية بعد هروبها منه إلى مطعم في إنجلترا، حيث قام بإجراء بحث عن "كيفية قتل إنسان" أثناء انتظاره الوقت المناسب للهجوم.



وحكم القاضي بن هولت على أمبالا بالسجن لمدة 16 عاماً بالإضافة إلى منعه من التواصل مع ضحيته الّتي عانت من جروح بالغة في عنقها.



وترك أمبالا السكين إلى جانب حبيبته السابقة بعد طعنها واقترب من ضباط الشرطة قائلاً: " لقد طعنت حبيبتي".



كما شاهدت المحكمة لقطات للهجوم واستمعت إلى أدلة طبية مروّعة عن الطعنات التسع التي أصيبت بها ضحيته.