الإمارات تطلق الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية بمشاركة 50 دولة

أطلقت الإمارات الأحد الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية تحت شعار (التحولات التكنولوجية في صناعة النشر ومحركات التغيير) بمشاركة متحدثين من 50 دولة.



ويهدف المؤتمر الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية في منارة السعديات بإمارة أبوظبي إلى استعراض أحدث التوجهات في عالم النشر، وتبادل المعرفة بين صناع المحتوى الإبداعي في الأسواق العربية، واستكشاف آفاق جديدة للنمو وفرص التعاون في المجالات الإبداعية.



وقال علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية في الافتتاح "هذا المؤتمر في دورتيه السابقتين، وما حققه من نجاح، مرتبط بإدراكنا جميعا أهمية الصناعات الإبداعية، خاصة حينما نأتي إلى حقل اللغة العربية، حتى نستثمر ثراء اللغة العربية، تنوع ثقافاتها في هذا المجال، الذي لا زال عربيا يعوزه الكثير ليكون جسر اتصال عالميا تنتقل عليه تجليات الحضارة العربية، منظومة قيمها الإنسانية، وسردية التاريخ العربي القائم على احترام الآخر والتفاعل معه".



يشمل برنامج المؤتمر جلسات نقاشية، وورش عمل، وجلسات للتبادل المهني تجمع وكلاء الأعمال الأدبية بصناع الأفلام لدعم بيع حقوق النشر والترجمة وشرائها، إلى جانب معرض للتقنيات الرقمية الحديثة في النشر العربي والصناعات الإبداعية.



واستهل المؤتمر أنشطته بجلسة حوارية عنوانها (استشراف آفاق النمو: دور الصناعات الثقافية والإبداعية في دعم الاقتصاد) تحدث خلالها رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي محمد خليفة المبارك، والخبير الاقتصادي ورئيس كلية كوينز بجامعة كمبردج محمد العريان.



كما أدار المذيع والمحاور الإماراتي عيسى المرزوقي جلسة حوارية بعنوان (أسرار صناعة السينما: العلاقة الديناميكية بين الأدب والتطويع السينمائي) تحدث فيها المخرج مروان حامد والروائي أحمد مراد والممثل أحمد حلمي.



وفي الختام يقدم المؤتمر جوائز مسابقة الابتكار للشباب التي تقدم إلى أفضل الحلول المبتكرة حول كيفية الاستفادة من الإبداع والتكنولوجيا لإلهام الطلاب العرب لدعم معرفتهم باللغة العربية.