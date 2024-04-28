قطع وعدا صادما عبر مواقع التواصل ووفى به... لن تصدقوا ماذا فعل هذا المشجع لكرة القدم !

أكمل مشجع بولندي لكرة القدم رحلة لمسافة 100 كيلومتر سيرا على الأقدام اليوم الأحد للقاء حارس مرمى فريق رادومياك رادوم وفاء بوعد قطعه على نفسه أمام وسائل التواصل الاجتماعي.



وتعهد يان يوريك في شباط الماضي بالذهاب سيرا على الأقدام إلى ملعب أي ناد يسجل له حارس المرمى هدفا في دوري الدرجة الأولى البولندي.



وقال يوريك لرويترز "كتبت منشورا مفاده أنه إذا سجل أي حارس مرمى هدفا قبل نهاية الموسم فسأذهب سيرا على الأقدام إلى ملعب النادي الذي يمثله".



وأصبح غابرييل كوبيلاك حارس رادومياك أول حارس مرمى يسجل هدفا هذا الموسم في أول نيسان حين هز الشباك بتسديدة من خارج منطقته مباشرة ارتدت أمام حارس الفريق المنافس ودخلت المرمى.



وانطلق يوريك، وهو أحد المشجعين المخلصين لكرة القدم البولندية، من بلدة ساندوميرز بجنوب شرق البلاد إلى رادوم الواقعة على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من وارسو لحضور مباراة رادومياك ضد زاجلبي لوبين.



وقال إن الشاحنات المارة والطرق الموحلة كانت أكثر الجوانب صعوبة في المسيرة، لكن الأمر كان يستحق كل هذا العناء إذ حصل على قميص موقع من حارس رادوم قبل المباراة التي خسرها رادوم 4-3 أمام لوبين.