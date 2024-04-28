الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
21
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
طار الوقت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
21
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"اعتقدت أن زوجي كان يخونني لذا أنهيت زواجنا"... ما اكتشفته بعد فترة دمرها: أردت أن أصلح الأمور ولكن!
منوعات
2024-04-28 | 12:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
"اعتقدت أن زوجي كان يخونني لذا أنهيت زواجنا"... ما اكتشفته بعد فترة دمرها: أردت أن أصلح الأمور ولكن!
إن اكتشاف أن شريكك كان غير مخلص ليس أمرًا لطيفًا على الإطلاق - ولكن تعرضت إحدى النساء لصدمة كبيرة بشأن خيانة زوجها.
وأنهت الزوجة الحزينة زواجها بعد أن اكتشفت أن زوجها كان يستخدم تطبيقات المواعدة، لكنها صُدمت بعد ذلك عندما اكتشفت أن جارهم هو في الواقع من كان وراء ملف تعريف المواعدة ويستخدم صوره لجذب النساء عبر الإنترنت، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
لقد انتقدت جارتها لأنها سلبت عائلتها "حبنا وسعادتنا"، وعلى الرغم من أنها لم تتحدث مع زوجها منذ أكثر من عام، فإنها تأمل أن تتمكن من إحياء علاقتهما الآن بعد أن عرفت الحقيقة.
وانتقلت إلى منتدى Relationship_Advice الخاص بموقع Reddit لشرح وضعها المدمر وكشفت أنهما "ليسا على علاقة" حاليًا. وأوضحت في تدوينة مجهولة المصدر أنها تلقت رسالة على فيسبوك في أيلول الفائت تخبرها أن "زوجها كان يتحدث ويتبادل الصور العارية مع نساء أخريات على تطبيق تيندر".
ثم شاهدت لقطات شاشة لصور تبادل الحديث بين "زوجها" واحدى النساء، ثم قامت الزوجة بتنزيل Tinder وعثرت على الملف الشخصي "لزوجها" - والذي ذكر أيضًا أن موقعه "قريب".
لكن الأمور أخذت منحى آخر عندما قررت مواجهته. وكتبت: "كنت مقتنعة بأنه كان يخونني، وتعرضنا لتداعيات رهيبة في ذلك المساء مما أدى إلى قدوم عائلتي لتهدئة الوضع، ولكن بدلاً من ذلك، تصاعد الأمر عندما لكم أخي زوجي وأمسك به".
وتابعت: "اتصل الجيران بالشرطة وطُلب من زوجي أن يحزم بعض الأشياء ويبقى في مكان آخر لفترة من الوقت. انفصلنا بعد فترة وجيزة، وانتقل منذ ذلك الحين إلى سيدني ليكون أقرب إلى والده المريض ولكنه يرى أطفالنا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مرتين لقد مر الآن 14 شهرًا منذ أن انفصلت المرأة عن زوجها وكانت قد انتقلت أخيرًا، فقط لكي تطرق زوجة جارهم الباب."
واكتشفت بعد ذلك أن جارها كان يتعرف على امرأة عبر وكان يستخدم صور زوجها للقيام بذلك. ويوضح المنشور بالتفصيل ما يلي: "قام الجار بتنزيل هذه الصور من جهاز Macbook الذي أقرضناه له أثناء فيروس كورونا، وكانت بعض هذه الصور ذات طبيعة حميمة. وتتعامل الشرطة حاليًا مع هذا الأمر."
واعترفت الزوجة المذهولة بأنها تريد الآن التصالح مع زوجها السابق، لكن ليس لديها أي فكرة عن كيفية التعامل مع الأمر لأنها تشعر بالقلق من أن الأوان قد فات. وقالت: "أنا خائفة جدًا من أننا قد نكون في مأزق كبير ومن المرجح أن يطلب الطلاق، على الرغم من أنني أعلم أننا نحب بعضنا البعض بشدة، لكن هذا كان له أثر كبير على صحتنا العقلية، المالية ورفاهية أطفالنا الثلاثة."
واقترح أحد مستخدمي موقع Reddit: "لقد مر زوجك بشيء لن تفهميه أبدًا: اتهام كاذب، أو اعتداء من أخيك، أو نفور بين الزوجين... أخشى أنه لن يكون هناك عودة بالنسبة لك. لقد اخترت عدم الاستماع إليه عندما يقول لك أنه لم يخنك".
ثم انتقلت المرأة إلى نفس المنشور بعد بضعة أشهر لإصدار تحديث. قالت إنهما جلسا وناقشا كل شيء، وكشفت أنه لا يزال يريد المضي قدمًا في الطلاق. "لقد تقرر أن زواجنا كان غير قابل للإصلاح وأننا يجب أن نذهب في طريقنا المنفصل."
آخر الأخبار
منوعات
يخونني
أنهيت
زواجنا"...
اكتشفته
دمرها:
الأمور
ولكن!
التالي
خلال مشاركته في ماراثون لندن... عداء يشرب 25 كأسا من النبيذ وهذا ما حصل معه! (فيديو)
أفظع جريمة على الإطلاق... شاب يطعن حبيبته السابقة بسبب غيرته الزائدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-20
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!
منوعات
2024-02-20
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!
0
منوعات
2024-04-26
"الحياة وسط البحار عززت علاقتي الزوجية"... قام رجل مع زوجته ببيع منزلهما لشراء يخت فاخر وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-04-26
"الحياة وسط البحار عززت علاقتي الزوجية"... قام رجل مع زوجته ببيع منزلهما لشراء يخت فاخر وهذه التفاصيل!
0
فنّ
2024-04-26
بالتفاصيل: "الظروف الغامضة" في قضية إصابة كينجي جيراك بطلق ناري كُشفت... "أردت التظاهر بالانتحار" والسبب: الحب؟!
فنّ
2024-04-26
بالتفاصيل: "الظروف الغامضة" في قضية إصابة كينجي جيراك بطلق ناري كُشفت... "أردت التظاهر بالانتحار" والسبب: الحب؟!
0
آخر الأخبار
2024-04-25
رئيس تحرير مجلة الامن العام العميد منير عقيقي لـ "جدل": الدولة اللبنانية تخلّت عن سيادتها بعد أن طلبت في الفترة بين 2011 و2017 من الـUNHCR الاهتمام بتسجيل أسماء السوريين في لبنان
آخر الأخبار
2024-04-25
رئيس تحرير مجلة الامن العام العميد منير عقيقي لـ "جدل": الدولة اللبنانية تخلّت عن سيادتها بعد أن طلبت في الفترة بين 2011 و2017 من الـUNHCR الاهتمام بتسجيل أسماء السوريين في لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
14:16
هل تم الطلاق بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)
منوعات
14:16
هل تم الطلاق بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)
0
منوعات
11:55
قطع وعدا صادما عبر مواقع التواصل ووفى به... لن تصدقوا ماذا فعل هذا المشجع لكرة القدم !
منوعات
11:55
قطع وعدا صادما عبر مواقع التواصل ووفى به... لن تصدقوا ماذا فعل هذا المشجع لكرة القدم !
0
منوعات
11:47
الإمارات تطلق الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية بمشاركة 50 دولة
منوعات
11:47
الإمارات تطلق الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية بمشاركة 50 دولة
0
منوعات
07:00
غرفة غريبة داخل منزل معروض للبيع أثارت رعب وكيلة عقارية... "إنها زنزانة وهذا ما عثرت عليه بداخلها"! (فيديو)
منوعات
07:00
غرفة غريبة داخل منزل معروض للبيع أثارت رعب وكيلة عقارية... "إنها زنزانة وهذا ما عثرت عليه بداخلها"! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:23
سيجورنيه بعد لقائه بوحبيب: أحرزنا تقدما كبيرا في المناقشات
أخبار لبنان
10:23
سيجورنيه بعد لقائه بوحبيب: أحرزنا تقدما كبيرا في المناقشات
0
فنّ
13:27
قيس الشيخ نجيب ينعى "ست الكل"... "سلميلي على بابا"
فنّ
13:27
قيس الشيخ نجيب ينعى "ست الكل"... "سلميلي على بابا"
0
أخبار دولية
08:08
بكين تحتج لدى طوكيو على زيارة تفتيش قام بها نواب يابانيون لجزر متنازع عليها
أخبار دولية
08:08
بكين تحتج لدى طوكيو على زيارة تفتيش قام بها نواب يابانيون لجزر متنازع عليها
0
آخر الأخبار
2024-04-27
غارة إسرائيلية إستهدفت منزلًا في بلدة صربين ومعلومات عن سقوط عدد من الجرحى من أهالي البلدة
آخر الأخبار
2024-04-27
غارة إسرائيلية إستهدفت منزلًا في بلدة صربين ومعلومات عن سقوط عدد من الجرحى من أهالي البلدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:53
نادال يحقق فوز معنوي مهم أمام جماهيره في مدريد بسعيه لاستعادة مستواه الكبير على الملاعب الترابية
رياضة
13:53
نادال يحقق فوز معنوي مهم أمام جماهيره في مدريد بسعيه لاستعادة مستواه الكبير على الملاعب الترابية
0
رياضة
13:49
باير ليفركوزن ملك الأوقات القاتلة يرفض الخسارة هذا الموسم
رياضة
13:49
باير ليفركوزن ملك الأوقات القاتلة يرفض الخسارة هذا الموسم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بين الطلاب في الولايات المتحدة والنازحين بغزة.. "تحية"
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بين الطلاب في الولايات المتحدة والنازحين بغزة.. "تحية"
0
أخبار دولية
13:45
مؤسسة "تكريم أميركا" تكرم شخصيات عربية تميزت في الإغتراب
أخبار دولية
13:45
مؤسسة "تكريم أميركا" تكرم شخصيات عربية تميزت في الإغتراب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضمان يرفع الإشتراكات والشركات تعترض... فما هو الحل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضمان يرفع الإشتراكات والشركات تعترض... فما هو الحل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مفاوضات غزة: اسرائيل أمام أيام حاسمة...
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مفاوضات غزة: اسرائيل أمام أيام حاسمة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بيرم أمام المؤتمر العربي المنعقد في العراق: علينا كأمة عربية أن تكون لنا الهيبة والكرامة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بيرم أمام المؤتمر العربي المنعقد في العراق: علينا كأمة عربية أن تكون لنا الهيبة والكرامة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
باريس تسوق ورقتها في بيروت فهل عاد زمن الانتداب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
باريس تسوق ورقتها في بيروت فهل عاد زمن الانتداب؟
0
أخبار لبنان
13:27
وزير الخارجية الفرنسي يجول بين المقرات في محاولة للخروج بورقة فرنسية ترسي حلاً... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
13:27
وزير الخارجية الفرنسي يجول بين المقرات في محاولة للخروج بورقة فرنسية ترسي حلاً... ماذا في التفاصيل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحف اليوم
17:10
أمواج “التيار” تطيح بالسابحين عكسها وباسيل يركز على القاعدة (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
17:10
أمواج “التيار” تطيح بالسابحين عكسها وباسيل يركز على القاعدة (الأنباء الكويتية)
2
حال الطقس
02:05
طقس مغبر ومتقلب... امطار موحلة وتساقط للبرد
حال الطقس
02:05
طقس مغبر ومتقلب... امطار موحلة وتساقط للبرد
3
خبر عاجل
11:20
سيجورنيه من قصر الصنوبر: سنواصل دعم الجيش اللبناني والعودة للإستقرار تتطلب إعادة إنتشاره في الجنوب
خبر عاجل
11:20
سيجورنيه من قصر الصنوبر: سنواصل دعم الجيش اللبناني والعودة للإستقرار تتطلب إعادة إنتشاره في الجنوب
4
منوعات
07:00
غرفة غريبة داخل منزل معروض للبيع أثارت رعب وكيلة عقارية... "إنها زنزانة وهذا ما عثرت عليه بداخلها"! (فيديو)
منوعات
07:00
غرفة غريبة داخل منزل معروض للبيع أثارت رعب وكيلة عقارية... "إنها زنزانة وهذا ما عثرت عليه بداخلها"! (فيديو)
5
أخبار دولية
01:02
العراق يجرّم العلاقات المثلية... الخارجية الأميركية: القانون سيضعف قدرة العراق على جذب استثمارات أجنبية
أخبار دولية
01:02
العراق يجرّم العلاقات المثلية... الخارجية الأميركية: القانون سيضعف قدرة العراق على جذب استثمارات أجنبية
6
أمن وقضاء
07:23
وسيم مفقود.. هل تعرفون مكانه؟
أمن وقضاء
07:23
وسيم مفقود.. هل تعرفون مكانه؟
7
منوعات
06:34
خلال مشاركته في ماراثون لندن... عداء يشرب 25 كأسا من النبيذ وهذا ما حصل معه! (فيديو)
منوعات
06:34
خلال مشاركته في ماراثون لندن... عداء يشرب 25 كأسا من النبيذ وهذا ما حصل معه! (فيديو)
8
فنّ
13:27
قيس الشيخ نجيب ينعى "ست الكل"... "سلميلي على بابا"
فنّ
13:27
قيس الشيخ نجيب ينعى "ست الكل"... "سلميلي على بابا"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More