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"اعتقدت أن زوجي كان يخونني لذا أنهيت زواجنا"... ما اكتشفته بعد فترة دمرها: أردت أن أصلح الأمور ولكن!

منوعات
2024-04-28 | 12:46
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&quot;اعتقدت أن زوجي كان يخونني لذا أنهيت زواجنا&quot;... ما اكتشفته بعد فترة دمرها: أردت أن أصلح الأمور ولكن!
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"اعتقدت أن زوجي كان يخونني لذا أنهيت زواجنا"... ما اكتشفته بعد فترة دمرها: أردت أن أصلح الأمور ولكن!

إن اكتشاف أن شريكك كان غير مخلص ليس أمرًا لطيفًا على الإطلاق - ولكن تعرضت إحدى النساء لصدمة كبيرة بشأن خيانة زوجها.

وأنهت الزوجة الحزينة زواجها بعد أن اكتشفت أن زوجها كان يستخدم تطبيقات المواعدة، لكنها صُدمت بعد ذلك عندما اكتشفت أن جارهم هو في الواقع من كان وراء ملف تعريف المواعدة ويستخدم صوره لجذب النساء عبر الإنترنت، وفق ما نقل موقع ميرور.

لقد انتقدت جارتها لأنها سلبت عائلتها "حبنا وسعادتنا"، وعلى الرغم من أنها لم تتحدث مع زوجها منذ أكثر من عام، فإنها تأمل أن تتمكن من إحياء علاقتهما الآن بعد أن عرفت الحقيقة.

وانتقلت إلى منتدى Relationship_Advice الخاص بموقع Reddit لشرح وضعها المدمر وكشفت أنهما "ليسا على علاقة" حاليًا. وأوضحت في تدوينة مجهولة المصدر أنها تلقت رسالة على فيسبوك في أيلول الفائت تخبرها أن "زوجها كان يتحدث ويتبادل الصور العارية مع نساء أخريات على تطبيق تيندر".

ثم شاهدت لقطات شاشة لصور تبادل الحديث بين "زوجها" واحدى النساء، ثم قامت الزوجة بتنزيل Tinder وعثرت على الملف الشخصي "لزوجها" - والذي ذكر أيضًا أن موقعه "قريب".

لكن الأمور أخذت منحى آخر عندما قررت مواجهته. وكتبت: "كنت مقتنعة بأنه كان يخونني، وتعرضنا لتداعيات رهيبة في ذلك المساء مما أدى إلى قدوم عائلتي لتهدئة الوضع، ولكن بدلاً من ذلك، تصاعد الأمر عندما لكم أخي زوجي وأمسك به".

وتابعت: "اتصل الجيران بالشرطة وطُلب من زوجي أن يحزم بعض الأشياء ويبقى في مكان آخر لفترة من الوقت. انفصلنا بعد فترة وجيزة، وانتقل منذ ذلك الحين إلى سيدني ليكون أقرب إلى والده المريض ولكنه يرى أطفالنا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مرتين لقد مر الآن 14 شهرًا منذ أن انفصلت المرأة عن زوجها وكانت قد انتقلت أخيرًا، فقط لكي تطرق زوجة جارهم الباب."

واكتشفت بعد ذلك أن جارها كان يتعرف على امرأة عبر وكان يستخدم صور زوجها للقيام بذلك. ويوضح المنشور بالتفصيل ما يلي: "قام الجار بتنزيل هذه الصور من جهاز Macbook الذي أقرضناه له أثناء فيروس كورونا، وكانت بعض هذه الصور ذات طبيعة حميمة. وتتعامل الشرطة حاليًا مع هذا الأمر."

واعترفت الزوجة المذهولة بأنها تريد الآن التصالح مع زوجها السابق، لكن ليس لديها أي فكرة عن كيفية التعامل مع الأمر لأنها تشعر بالقلق من أن الأوان قد فات. وقالت: "أنا خائفة جدًا من أننا قد نكون في مأزق كبير ومن المرجح أن يطلب الطلاق، على الرغم من أنني أعلم أننا نحب بعضنا البعض بشدة، لكن هذا كان له أثر كبير على صحتنا العقلية، المالية ورفاهية أطفالنا الثلاثة."

واقترح أحد مستخدمي موقع Reddit: "لقد مر زوجك بشيء لن تفهميه أبدًا: اتهام كاذب، أو اعتداء من أخيك، أو نفور بين الزوجين... أخشى أنه لن يكون هناك عودة بالنسبة لك. لقد اخترت عدم الاستماع إليه عندما يقول لك أنه لم يخنك".

ثم انتقلت المرأة إلى نفس المنشور بعد بضعة أشهر لإصدار تحديث. قالت إنهما جلسا وناقشا كل شيء، وكشفت أنه لا يزال يريد المضي قدمًا في الطلاق. "لقد تقرر أن زواجنا كان غير قابل للإصلاح وأننا يجب أن نذهب في طريقنا المنفصل."
 

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