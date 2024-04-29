الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
27
o
الجنوب
23
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
27
o
الجنوب
23
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد تحول قمة إيفرست إلى مكب للنفايات... طلاب فرنسيون يطرحون هذه المبادرة
منوعات
2024-04-29 | 03:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد تحول قمة إيفرست إلى مكب للنفايات... طلاب فرنسيون يطرحون هذه المبادرة
بعد تحول قمة إيفرست إلى مكب للنفايات... طلاب فرنسيون يطرحون هذه المبادرة
تمتلئ المخيمات التي تنتشر في الطريق المؤدية إلى قمة جبل إيفرست بالنفايات بفعل الإقبال الكثيف والمتزايد عليها، ما دفع فريقاً من الطلاب الفرنسيين لاحظ إلى إنشاء مركز لإعادة التدوير عند سفح ما يُعرف بـ"سطح العالم".
وأُطلق مشروع "الفرز العالي من أجل إيفرست" عام 2020، ويتولى متابعته كل سنة جيل جديد من الطلاب المتحمسين جداً، ويُؤمل في أن يدخل مرحلته التشغيلية هذا الصيف على الرغم من العقبات الفنية والبيروقراطية.
ويترك متسلقو الجبل وراءهم كل سنة أكثر من عشرة أطنان من النفايات على سفح "العملاق الأبيض"، بحسب بعض التقديرات، وأقصى ما كانت تفعله بعثات التنظيف حتى الآن كان "نقل جزء من النفايات إلى نقاط أدنى علوّاً بقليل"، على ما أوضح المؤسسون على مدوّنتهم.
ويطمح فريق الطلاب الذي يتألف هذه السنة من خمسة طلاب هندسة من "INP-Ense" وهندسة معمارية من "ENSAG" في مدينة غرونوبل الفرنسية إلى أن يحقق أكثر من ذلك، إذ يسعى إلى تحقيق حل "مستدام" للنفايات البلاستيكية.
ويتمثّل المشروع الذي تأجل وعُدّل أكثر من مرّة، في بناء مركز لإدارة النفايات مجهّز بآلات الفرز وإعادة التدوير في بانغبوتشي، على ارتفاع أربعة آلاف متر فوق مستوى سطح البحر،
ويهدف إلى مكافحة التلوث وتحويل جزء من المواد البلاستيكية في الموقع إلى أشياء صغيرة أو تماثيل لحيوانات القطاس، على أن تنقَل النفايات المتبقية إلى كاتماندو لإعادة تقييمها.
والعوائق التي لا تزال تؤخر المشروع كثيرة، ومنها الاختيار النهائي للموقع، وتأمين الطاقة للآلات في منطقة لا تحصل إلا على القليل من التيار الكهربائي ولا طريق للوصول إليها، فضلاً عن البيروقراطية النيبالية.
وفي انتظار الحصول على ترخيص يتناسب مع تصنيف المنطقة كمتنزه وطني، لا يمكن البدء ببناء مركز الفرز قبل تموز المقبل، عندما يكون الطلاب عادوا إلى فرنسا، وفق ما أوضحت "كليمانس سانغوار" التي اتصلت بها وكالة "فرانس برس" عبر الهاتف من بانغبوتشي.
آخر الأخبار
منوعات
إيفرست
للنفايات...
فرنسيون
يطرحون
المبادرة
التالي
مهرجان دولي فريد من نوعه في إنكلترا... ما علاقة مربّى البرتقال؟
فراشات الإكوادور تتيح للباحثين قياس التغيّر المناخي... هذا ما قاله العلماء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بين الطلاب في الولايات المتحدة والنازحين بغزة.. "تحية"
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بين الطلاب في الولايات المتحدة والنازحين بغزة.. "تحية"
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
ماذا في آخر مستجدات الاحتجاجات الطلابية في اميركا؟
تقارير نشرة الاخبار
08:00
ماذا في آخر مستجدات الاحتجاجات الطلابية في اميركا؟
0
أخبار لبنان
2024-04-27
عشاء طلاب كليةِ الهندسة في جامعة سيدة اللويزة... لدعم المشاريع التطوعية
أخبار لبنان
2024-04-27
عشاء طلاب كليةِ الهندسة في جامعة سيدة اللويزة... لدعم المشاريع التطوعية
0
أخبار دولية
2024-04-27
اعتقال طلاب في بوسطن خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين
أخبار دولية
2024-04-27
اعتقال طلاب في بوسطن خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:35
أداة قادرة على صنع الغمازات بطريقة طبيعية... صانعة محتوى تثير جدلا بين المتابعين: هل من مخاطر؟! (فيديو)
منوعات
06:35
أداة قادرة على صنع الغمازات بطريقة طبيعية... صانعة محتوى تثير جدلا بين المتابعين: هل من مخاطر؟! (فيديو)
0
صحة وتغذية
05:53
أُصيبت بعدوى بكتيرية مميتة منذ عامين... طالبة جامعية تروي "تجربتها المخيفة" وهذا ما حذرّت منه
صحة وتغذية
05:53
أُصيبت بعدوى بكتيرية مميتة منذ عامين... طالبة جامعية تروي "تجربتها المخيفة" وهذا ما حذرّت منه
0
منوعات
05:45
استأجرت شقة في مدينة أخرى للبقاء بمفردها... سيّدة تخدع زوجها لرغبتها بالانفصال عنه
منوعات
05:45
استأجرت شقة في مدينة أخرى للبقاء بمفردها... سيّدة تخدع زوجها لرغبتها بالانفصال عنه
0
منوعات
05:01
الخوف من المواعيد الغرامية الأولى أمر شائع... إليكم هذه النصائح وتجنبوا هذه الأخطاء!
منوعات
05:01
الخوف من المواعيد الغرامية الأولى أمر شائع... إليكم هذه النصائح وتجنبوا هذه الأخطاء!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-04-26
أبهرت الجمهور بأناقتها وكلامها... هيفاء وهبي تكشف المعنى الحقيقي للثروة والنجاح
فنّ
2024-04-26
أبهرت الجمهور بأناقتها وكلامها... هيفاء وهبي تكشف المعنى الحقيقي للثروة والنجاح
0
أخبار دولية
2023-11-07
900 مليون يورو إضافية من المساعدات الأوروبية للأردن مع احتدام الحرب بين إسرائيل وغزة
أخبار دولية
2023-11-07
900 مليون يورو إضافية من المساعدات الأوروبية للأردن مع احتدام الحرب بين إسرائيل وغزة
0
آخر الأخبار
06:55
وزير الخارجية الأردنيّ: حرب نتنياهو ضد الفلسطينيين حوّلت إسرائيل إلى دولة منبوذة
آخر الأخبار
06:55
وزير الخارجية الأردنيّ: حرب نتنياهو ضد الفلسطينيين حوّلت إسرائيل إلى دولة منبوذة
0
منوعات
2024-04-06
بعد غزو الخنافس المرعب في احدى المناطق السعودية... خبير يكشف السبب خلف وصولها: هل هي خطيرة؟ (فيديو)
منوعات
2024-04-06
بعد غزو الخنافس المرعب في احدى المناطق السعودية... خبير يكشف السبب خلف وصولها: هل هي خطيرة؟ (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
في كارنافال لم يخل من السحر... الـAUB تعرّف الأطفال على علم الكيمياء بأسلوب ترفيهي
تقارير نشرة الاخبار
14:42
في كارنافال لم يخل من السحر... الـAUB تعرّف الأطفال على علم الكيمياء بأسلوب ترفيهي
0
رياضة
13:53
نادال يحقق فوز معنوي مهم أمام جماهيره في مدريد بسعيه لاستعادة مستواه الكبير على الملاعب الترابية
رياضة
13:53
نادال يحقق فوز معنوي مهم أمام جماهيره في مدريد بسعيه لاستعادة مستواه الكبير على الملاعب الترابية
0
رياضة
13:49
باير ليفركوزن ملك الأوقات القاتلة يرفض الخسارة هذا الموسم
رياضة
13:49
باير ليفركوزن ملك الأوقات القاتلة يرفض الخسارة هذا الموسم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بين الطلاب في الولايات المتحدة والنازحين بغزة.. "تحية"
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بين الطلاب في الولايات المتحدة والنازحين بغزة.. "تحية"
0
أخبار دولية
13:45
مؤسسة "تكريم أميركا" تكرم شخصيات عربية تميزت في الإغتراب
أخبار دولية
13:45
مؤسسة "تكريم أميركا" تكرم شخصيات عربية تميزت في الإغتراب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضمان يرفع الإشتراكات والشركات تعترض... فما هو الحل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضمان يرفع الإشتراكات والشركات تعترض... فما هو الحل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مفاوضات غزة: اسرائيل أمام أيام حاسمة...
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مفاوضات غزة: اسرائيل أمام أيام حاسمة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بيرم أمام المؤتمر العربي المنعقد في العراق: علينا كأمة عربية أن تكون لنا الهيبة والكرامة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بيرم أمام المؤتمر العربي المنعقد في العراق: علينا كأمة عربية أن تكون لنا الهيبة والكرامة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
باريس تسوق ورقتها في بيروت فهل عاد زمن الانتداب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
باريس تسوق ورقتها في بيروت فهل عاد زمن الانتداب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
14:16
هل تم الطلاق بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)
منوعات
14:16
هل تم الطلاق بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)
2
خبر عاجل
06:16
رويترز: بلينكن يعلن أن العمل الثنائي السعودي الأميركي المرتبط بالتطبيع من المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال
خبر عاجل
06:16
رويترز: بلينكن يعلن أن العمل الثنائي السعودي الأميركي المرتبط بالتطبيع من المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال
3
منوعات
12:46
"اعتقدت أن زوجي كان يخونني لذا أنهيت زواجنا"... ما اكتشفته بعد فترة دمرها: أردت أن أصلح الأمور ولكن!
منوعات
12:46
"اعتقدت أن زوجي كان يخونني لذا أنهيت زواجنا"... ما اكتشفته بعد فترة دمرها: أردت أن أصلح الأمور ولكن!
4
أمن وقضاء
15:05
في الدورة... وفاة سوري بعد تعرّضه للطعن
أمن وقضاء
15:05
في الدورة... وفاة سوري بعد تعرّضه للطعن
5
خبر عاجل
11:20
سيجورنيه من قصر الصنوبر: سنواصل دعم الجيش اللبناني والعودة للإستقرار تتطلب إعادة إنتشاره في الجنوب
خبر عاجل
11:20
سيجورنيه من قصر الصنوبر: سنواصل دعم الجيش اللبناني والعودة للإستقرار تتطلب إعادة إنتشاره في الجنوب
6
فنّ
13:27
قيس الشيخ نجيب ينعى "ست الكل"... "سلميلي على بابا"
فنّ
13:27
قيس الشيخ نجيب ينعى "ست الكل"... "سلميلي على بابا"
7
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجماعة الاسلامية أرادت إستعراض قوتها... فأظهرتها في عكار
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجماعة الاسلامية أرادت إستعراض قوتها... فأظهرتها في عكار
8
خبر عاجل
02:27
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة وجبالة على اوتوستراد حالات باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
02:27
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة وجبالة على اوتوستراد حالات باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More