مهرجان دولي فريد من نوعه في إنكلترا... ما علاقة مربّى البرتقال؟

مهرجان دولي فريد من نوعه في إنكلترا... ما علاقة مربّى البرتقال؟

تُقيم إنكلترا سنوياً مهرجاناً دولياً لاختيار أفضل مربّى للبرتقال خلال شهر نيسان، تهتم فيه لجنة التحكيم المختارة بأدّق التفاصيل من اللون إلى الوعاء، مروراً بنكهة المربّى البريطانية المميزة، وفق وكالة "فرانس برس".

وتحت أنظار عاشق مربّى البرتقال دبدوب بادينغتون، بالحجم الطبيعي، يقام المهرجان في قصر بُنيَ قبل قرون في منطقة البحيرات الإنكليزية ليك ديستريكت، التي أدرجتها اليونسكو العام 2017 في قائمة مواقع التراث العالمي.

في داخل القصر، تحت صور أسلاف العائلة التي تملكه، اصطفت أوعية المربّى التي فازت في مسابقة دالمين العالمية لمربّى البرتقال Dalemain World Marmalade Awards.

ويعطي أعضاء لجنة التحكيم الذين يختارون الفائزين ملاحظات في غاية الدقة، فهذا المربّى في نظرهم "ذو لون جميل"، وذاك الوعاء "يجب أن يكون ممتلئاً"، وذيّاك "ممتاز، لكنه عَكِر قليلاً".

في شهري كانون الثاني وشباط من كل عام، عندما يصل البرتقال المرّ من مدينة إشبيلية الإسبانية، ينكبّ عشّاق مربّى البرتقال على العمل في مطابخهم لتقطيعه ونزع لبّه وغليه.

وما هي إلاّ بضعة أسابيع، حتى تسلك أوعية هذا المربى الذي يمتزج مذاقه المرّ بالحلاوة اللذيذة طريقها إلى قصر دالمين في بنريث، وقد ترشّحَ منها للمسابقة هذه السنة حوالى ثلاثة آلاف.

ويعكس عدد المشاركين التطور الكبير خلال نحو عشرين عاماً لهذه المسابقة، التي أطلقتها ربّة القصر في دالمين عام 2005، إذ لم يكن عدد المتنافسين في بدايتها يتعدّى الستيّن، كانت تقتصر على أوعية من إنتاج المنطقة.

أما اليوم، فذاعت شهرة المسابقة خارج حدود المملكة المتحدة، من بين المشاركين في هذه الدورة مثلاً دار للأيتام في تايوان في فئة الأطفال، ونزيلات في سجون أميركية.

وللمسابقة أخريان توأمان لها في اليابان وأستراليا. ومن بين الحضور هذه السنة في قصر دالمين، السفيران الياباني والأسترالي لدى المملكة المتحدة.

وكانت عائلة كيلر في مدينة داندي الاسكتلندية أول من بدأ في أواخر القرن الثامن عشر ببيع مربى البرتقال كما نعرفه اليوم والذي يُصنع بغَلْيِ عصير هذه الحمضيات وقشرها بالسكّر والماء.