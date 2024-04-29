بتكلفة 34,8 مليار دولار... دبي تُعلن تشييد مبنى جديد في مطار آل مكتوم

بتكلفة 34,8 مليار دولار... دبي تُعلن تشييد مبنى جديد في مطار آل مكتوم



أعلنت دبي يوم الأحد الفائت عن عزمها إنشاء مبنى جديد للمسافرين الّذي سيكون "الأكبر في العالم" في مطار آل مكتوم الدولي، إذ تبلغ تكلفته أكثر من 34,8 مليار دولار، وفق وكالة "فرانس برس".



وقال نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على منصة "إكس" "اعتمدنا اليوم تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وأمرنا بالبدء الفوري بتشييد المبنى بتكلفة 128 مليار درهم أي حوالي 34,85 مليار دولار".



وأضاف "مطار آل مكتوم الدولي سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر" سنوياً. وأكد أنه "سيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي.. وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة".



وقال إن المطار سيضم "400 بوابة للطائرات وخمسة مدارج متوازية.. وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران".



وتابع الشيخ محمد بن راشد "نحن نستعد لمرحلة جديدة من نمو قطاع الطيران العالمي.. نستعد لمرحلة تتصدر فيها دبي قطاع الطيران الدولي للأربعين عاماً القادمة. كما نبني مدينة كاملة للمطار في دبي الجنوب سترفع الطلب على السكن لمليون نسمة.. وستضم أهم شركات العالم في القطاع اللوجستي والنقل الجوي".



وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مؤسسة مدينة دبي للطيران، ورئيس هيئة دبي للطيران المدني، والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات "تم البدء في عملية التصميم والبناء للمطار الجديد في جبل علي، حيث من المزمع نقل كافة العمليات" إليه "عند اكتمال مرحلته الأولى في غضون العشر سنوات القادمة وبسعة تصل لـ150 مليون مسافر سنوياًّ".



ويقع مطار آل مكتوم عند أطراف دبي، ويستقبل منذ العام 2010 جزءًا صغيرًا من الحركة الجوية في الإمارة الخليجية.



ويتوقع أن يحل مكان مطار دبي الدولي DXB الذي تبلغ طاقته القصوى 120 مليون مسافر ويعيق موقعه في وسط الإمارة عملية توسيعه.