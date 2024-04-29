الخوف من المواعيد الغرامية الأولى أمر شائع... إليكم هذه النصائح وتجنبوا هذه الأخطاء!

الخوف من المواعيد الغرامية الأولى أمر شائع... إليكم هذه النصائح وتجنبوا هذه الأخطاء!



قد تكون المواعيد الأولى بمثابة تجارب مثيرة أو مدمرة بالنسبة للأشخاص، ويُعتبر من الصعب معرفة الآداب الصحيحة والظهور الأفضل ضمن اللقاء.



ولمحاربة مخاوف الموعد الأول، شارك خبير العلاقات العالمية في تطبيق تندر، "بول سي برونسون"، نصائحه بشأن الاستعداد لتلك اللحظة عند مقابلة الأشخاص للمرة الأولى.



اكتشاف تجارب جديدة



ذكر برونسون أن اللقاء لا يجب أن يقتصر على العشاء بل على الأشخاص البحث عن اهتمامات مشتركة تناسبهما أو المشي معا في الحديقة واحتساء فنجان من القهوة مثلا.



التصرف بطبيعية



لا تُعدّ محاولة الظهور بطريقة مثيرة للاهتمام فكرة جيدة لأن الشخص لن يتمكن من الاستمرار في ذلك في مواعيده المستقبلية ومن الأفضل دائمًا أن يتصرف على طبيعته دائما.



التركيز على الشريك بشكل كامل



أصرّ برونسون على إعطاء الشريك الاهتمام الكامل، ومن الأفضل عدم استخدام الهاتف وتركه صامتًا للتركيز على الموعد فقط.



التمتع باللطف



شدد برونسون على أنه من المهم أن يكون الشخص لطيفًا، حتى لو لم تحصل الأمور بالطريقة نفسها التي توقعها.