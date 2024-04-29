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استأجرت شقة في مدينة أخرى للبقاء بمفردها... سيّدة تخدع زوجها لرغبتها بالانفصال عنه
منوعات
2024-04-29 | 05:45
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استأجرت شقة في مدينة أخرى للبقاء بمفردها... سيّدة تخدع زوجها لرغبتها بالانفصال عنه
استأجرت شقة في مدينة أخرى للبقاء بمفردها... سيّدة تخدع زوجها لرغبتها بالانفصال عنه
كشفت سيّدة عن قيامها بخداع زوجها منذ بضعة أشهر بسبب عدم شعورها بالراحة معه ورغبتها بالانفصال عنه بعد مرور 17 عاماً على زواجهما، وفق ما جاء في صحيفة "
نيويورك بوست
".
وقالت السيّدة إنها استأجرت شقة في مدينة أخرى للبقاء بعض الوقت بمفردها، مضيفةً أنها أوهمته بذهابها لرؤية والدتها، وشقيقتها وابنتها فقط.
ولفتت السيّدة إلى أنها "غير مرتاحة" في علاقتها مع زوجها، كاشفةً عن خضوعها للعلاج النفسي حالياً بسبب شعورها المستمر بالاكتئاب والقلق.
وتابعت: "أخشى أن أخبر زوجي برغبتي بالانفصال عنه خاصةً بعدما حاولت القيام بذلك منذ سنوات، إذ تحوّل حينها إلى رجل آخر وتوسّلني للبقاء معه".
وأضافت أنها شعرت بالذنب لدرجة أنها "قررت البقاء معه"، لافتةَ: "هو يعلم أنني لست سعيدة حتى أنه يعرف أن غضبه الهادئ يخيفني وتوسله المثير للشفقة لي يجعلني أشعر بالسوء".
كما أشارت إلى شعورها بتحسّن كبير أثناء بقائها بمفردها، وقالت إنها تخاف من زوجها للغاية "لأنه قوياً ومخيفاً".
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