"زئير" ابنة الـ5 سنوات شكّل صدمة للمتابعين... مهارة لا تُصدق! (فيديو)

"زئير" ابنة الـ5 سنوات شكّل صدمة للمتابعين... مهارة لا تُصدق! (فيديو)







أثارت طفلة صغيرة، تبلغ من العمر 5 سنوات، حالة من الذهول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت مهارتها غير العادية في إتقان زئير الأسد.



وفي التفاصيل، أظهرت "رايلي سكوت" قدرتها على تقليد صوت الأسد من دون أي جهد على الإطلاق، وذلك ردا على المتابعين الذين شككوا بموهبتها.



وكانت سكوت حريصة على إثبات صحة موهبتها، حيث قالت بثقة إن صوتها حقيقي للغاية، وسرعان ما رافقت كلماتها بصوت شرس لا يُصدق.



ثم أوضحت سكوت كيف قامت بتعزيز موهبتها وكيف تمكنت من تقديم الصوت بإتقان، بعد اقتراح البعض أن المقطع تم تعديله.