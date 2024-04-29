سئمت من دفع مبالغ إضافية أثناء العطل..."الضريبة الواحدة" تُغضب عازبة بريطانية

سئمت من دفع مبالغ إضافية أثناء العطل..."الضريبة الواحدة" تُغضب عازبة بريطانية



عبّرت البريطانية كلوديا كونيل عن استيائها وغضبها بسبب معاملتها بشكل سيء ودفعها "الضريبة الواحدة" أثناء سفرها لكونها امرأة عازبة فقط، وذلك وفق ما جاء في صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.

وقالت كونيل إنه "عندما بدأت بالتخطيط لإجازتي الصيفية في اليونان ألقيت نظرة على موقع إلكتروني خاص بالحجوزات إذ اكتشفت أن تكلفة الرحلة تبلغ 976 جنيهاً استرلينياً خلافاً لتكلفة الرحلة نفسها لزوجين والتي تبلغ 747 جنيهاً استرلينياً".



وتابعت: "يجب أن أكون ممتنة لذلك بشكلٍ مثير للشفقة لأن العديد من الإجازات المتاحة للأزواج كانت غير متاحة للمسافرين المنفردين بشكل غريب".



وقررت كونيل لاحقاً زيارة مواقع إلكترونية أخرى للمقارنة بينها وبين الموقع الأول، إلا أنها تفاجأت أن تكلفة العروض الموجودة فيها كانت أعلى بكثير من الموقع الأول.



وأشارت كونيل إلى شعورها بغضب كبير "لأنها مضطرة إلى تحمل طريقة التعامل المذكورة في العام 2024"، مضيفةً أنها "تفكر جدياً بحجز عطلة لها ولزوجها غير الموجود مدّعيةً أنه تركها قبل أسبوع من سفرهما".



كما لا تقتصر هذه الضرائب المفروضة على السفر بل تتعداه لتشمل تكلفة العيش لشخص واحد في بريطانيا التي تزيد بمقدار 2049 جنيهًا إسترلينيًا عن تكلفة العيش لزوجين.



وتابعت كونيل: "إذا تمكنت من العثور على زوج من الآن وحتى الشهر المقبل سيمكنني ذلك من تجديد تأمين سيارتي وتوفير بعض النقود لنفسي"، لافتةً إلى دفع المتزوجين أيضاً تكاليف تأمين أقل من تلك التي يدفعها العزاب.