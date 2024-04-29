أم تخسر كمية هائلة من وزنها بهذه الطريقة... الدافع خلف قرارها مؤثر جداً! (صور)

أم تخسر كمية هائلة من وزنها بهذه الطريقة... الدافع خلف قرارها مؤثر جداً! (صور)



كشفت أم أمضت سنوات في محاولات إنقاص وزنها كيف تمكنت أخيرًا من التخلص من 112 رطلاً من خلال تناول الطعام لمدة ثلاث ساعات فقط في اليوم.



وفي التفاصيل، بدأت "أندريا سيولارو"، البالغة من العمر 47 عامًا، بتناول الكربوهيدرات والوجبات السريعة بسبب التوتر والخوف عندما تم تشخيص إصابة ابنتها الصغرى بمرض التوحد عام 2018، ما أدى إلى اكتسابها الوزن.



وبعد أن وصل وزنها إلى 252 رطلاً، ادعت سيولارو أن نقطة التحول للتغلب على البدانة جاءت عندما حاولت ابنتها، المصابة بالتوحد، الهروب من منزل عائلتها في فلوريدا، ولم تتمكن الأم من مطاردتها بسهولة بسبب وزنها.



وفي هذا السياق، بدأت سيولارو الصيام المتقطع عام 2023 وكانت تشرب مرق العظام فقط لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وخلال الأيام الأخرى، تمسكت بنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي البروتين ودمجت التمارين الرياضية ضمن أسلوب حياتها الجديد.



وبعد أن بدأت بملاحظة انخفاض وزنها، اعتمدت سيولارو أسلوب الصيام المتقطع، حيث كانت تأكل يوميا بين الساعة 3 مساءً و6 مساءً فقط.



وأصبح اليوم وزن سيولارو حوالي 143 رطلاً وباتت تفتخر بمظهرها وملابسها واعتبرت أن بشرتها تحسنت، وشعرها بدا بصحة أفضل واختفت كل آلامها.



وقالت سيولارو أنها تتبع الآن نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات وعالي البروتين، ولكنها تأكل لمدة خمس ساعات فقط في اليوم.