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"رجل وحيد يبحث عن سيدة للزواج"... بحثه عن عروس يكلفه 400 دولار أسبوعيا: لن تصدقوا ما يقوم به هذا الرجل السبعيني!
منوعات
2024-04-29 | 13:37
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"رجل وحيد يبحث عن سيدة للزواج"... بحثه عن عروس يكلفه 400 دولار أسبوعيا: لن تصدقوا ما يقوم به هذا الرجل السبعيني!
قرر رجل "وحيد" سئم من كونه أعزبًا، استئجار لوحة إعلانية عملاقة بتكلفة 400 دولار أسبوعيًا تسعى إلى "الزواج والكاريوكي".
ودفع آل غيلبرتي، البالغ من العمر 70 عامًا، ثمن لوحة إعلانية تعلن عن رغبته في الحصول على شريكة.
وتم العثور عليه في سويتواتر، تكساس، الولايات المتحدة، وقد حقق نجاحًا بالفعل، حيث تلقى آل أكثر من 400 مكالمة و50 رسالة بريد إلكتروني في أسبوعين فقط، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست.
وتُظهر اللوحة الإعلانية التي يبلغ ارتفاعها 20 قدمًا صورة آل، إلى جانب نص يقول: "رجل وحيد يبحث عن سيدة تفكر بالزواج، وتستمتع بالكاريوكي".
ويقول الأب لطفل متزوج سابقًا إن غالبية المكالمات كانت من أشخاص يسعون للحصول على أمواله، لكنه يأمل أن يجد "ملكة جمال الحق" قريبًا.
والأشياء الثلاثة غير القابلة للتفاوض هي الولاء والصدق والإخلاص ويقول إنه سينتقل إلى أي مكان في الولايات المتحدة بحثًا عن الشخص المناسب.
حتى أنه قال إنه سينتقل إلى المملكة المتحدة إذا كان ذلك يعني أنه وجد حب حياته.
وقال آل: "تلقيت أكثر من 400 مكالمة وربما 40 أو 50 رسالة بريد إلكتروني في ما يزيد قليلاً عن أسبوعين... لقد تم إعادة توجيه المكالمات إلى هاتف أحد الأصدقاء."
وأضاف: "لقد كانت هناك المزيد من الاستفسارات من الأشخاص الذين يتطلعون إلى الحصول على شيء مني - وهو ما فهمته، وربما كنت سأفعل الشيء نفسه!... كان الناس يستفسرون عن اعتقادهم أنني كنت شخصًا ثريًا للمساعدة في دفع فواتيرهم!... أريد مقابلة الشخص المناسب ولكن لم أتصل بهذا الشخص بعد.... إذا التقيت بالشخص المناسب، أريد أن أنظر إلى عينيه وأرى كيف يستجيب."
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