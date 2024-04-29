موقف غريب جدا واجهته سيدة تبلغ 101 سنة على متن الطائرة... "لهذا السبب اعتقدوا انني طفلة"!

بتكلفة 34,8 مليار دولار... دبي تُعلن تشييد مبنى جديد في مطار آل مكتوم

بتكلفة 34,8 مليار دولار... دبي تُعلن تشييد مبنى جديد في مطار آل مكتوم

أغلى قطعة من "التايتانيك"... ساعة لأغنى راكب على السفينة بيعت مقابل سعر خيالي! (صورة)