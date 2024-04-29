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موقف غريب جدا واجهته سيدة تبلغ 101 سنة على متن الطائرة... "لهذا السبب اعتقدوا انني طفلة"!

منوعات
2024-04-29 | 15:51
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موقف غريب جدا واجهته سيدة تبلغ 101 سنة على متن الطائرة... &quot;لهذا السبب اعتقدوا انني طفلة&quot;!
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موقف غريب جدا واجهته سيدة تبلغ 101 سنة على متن الطائرة... "لهذا السبب اعتقدوا انني طفلة"!

أصيبت امرأة تسافر من شيكاغو إلى ماركيت بولاية ميشيغان بالحيرة هذا الأسبوع، بعد أن تم الاعتقاد خطأً أنها طفلة.

وكانت باتريشيا، البالغة من العمر 101 أعوام، تستقل الطائرة مع ابنتها كريس، عندما واجهها طاقم الطائرة.

ومن الغريب أنهم توقعوا أن تبلغ من العمر عامًا واحدًا، وذلك بسبب خطأ في نظام الحجز في الخطوط الجوية الأميركية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

باتريشيا، التي لم ترغب في مشاركة عائلتها، ولدت في عام 1922، وليس في عام 2022 - وهو أمر لا يبدو أن نظام الكمبيوتر يقبله.

وقالت لبي بي سي، التي شهدت الخلط: "كان من المضحك أنهم ظنوا أنني مجرد طفلة صغيرة وأنا سيدة عجوز!"

وحدث الخلل الغريب بعد أن اشترت كريس تذكرتين للبالغين للرحلة عبر موقع الخطوط الجوية الأميركية.

وقالت باتريشيا لبي بي سي: "قامت ابنتي بحجز التذكرة عبر الإنترنت، واعتقد الكمبيوتر في المطار أن تاريخ ميلادي هو 2022 وليس 1922".

لسوء الحظ، هذه ليست المرة الأولى التي تؤثر فيها المشكلة على الممرضة السابقة.

وأضافت: "لقد حدث نفس الشيء في العام الفائت، وكانوا ينتظرون طفلاً أيضًا وليس أنا".

وفي كلتا المناسبتين، قالت باتريشيا إن موظفي شركة الطيران كانوا طيبين ومتعاونين.

وخلال إحدى الرحلات، كان موظفو المطار ينتظرون مولودًا، وبالتالي لم يكن لديهم كرسي متحرك جاهز لها في الصالة.

وتقول باتريشيا إن الإصلاح سيكون مفيدًا أيضًا لابنتها.

وأضافت: "أود أن يقوموا بإصلاح جهاز الكمبيوتر لأن ابنتي المسكينة كان عليها أن تحمل كل أمتعتنا وملابسنا لمسافة ميل تقريبًا من بوابة إلى أخرى".
 

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واجهته

الطائرة...

"لهذا

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اعتقدوا

طفلة"!

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