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هوسها باللون البرتقالي دفعها للقيام بأمور جنونية... وهذا مصدر إلهامها! (صور)

منوعات
2024-04-30 | 05:33
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هوسها باللون البرتقالي دفعها للقيام بأمور جنونية... وهذا مصدر إلهامها! (صور)
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هوسها باللون البرتقالي دفعها للقيام بأمور جنونية... وهذا مصدر إلهامها! (صور)

هوسها باللون البرتقالي دفعها للقيام بأمور جنونية... وهذا مصدر إلهامها! (صور)

تحدثت "شيري سكوت"، البالغة من العمر 37 عامًا، عن هوسها باللون البرتقالي لدرجة أنها ترتديه يوميا من دون أن تشعر بالملل، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، ارتداء اللون البرتقالي ليس كافيا بالنسبة لسكوت لذلك صبغت شعرها بهذا اللون وقامت بتزيين منزلها بكافة الألوان البرتقالية والمشرقة.

وامتلأت خزانة ملابس المرأة بالملابس البرتقالية، بما في ذلك البناطيل والقمصان والفساتين، حتى جدرانها برتقالية وخزاناتها والأدراج تنتمي بدورها إلى هذا اللون.

وتحدثت سكوت عن مصدر إلهامها الذي دفعها لاتباع هذا الأسلوب إذ يعود الفضل  إلى الرسوم المتحركة، واعتقدت أن خزاناتها يجب أن تكون ممتعة لتساعدها على تعزيز مزاجها.
 
 
 
 

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