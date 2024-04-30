امرأة مزجت العديد من أنواع كريم الأساس للحصول على بشرة سمراء... نتيجة التجربة كانت صادمة! (صورة)

امرأة مزجت العديد من أنواع كريم الأساس للحصول على بشرة سمراء... نتيجة التجربة كانت صادمة! (صورة)



قامت "بوبيجو هيوستن" بمزج العديد من العلامات التجارية المختلفة لكريم الأساس للحصول على لون السمار البرونزي المثالي لوجهها، ولكن انتهى الأمر بكارثة عندما تحول وجهها فجأة إلى اللون الأخضر الكاكي.



وفي التفاصيل، قالت الأم إنها اعتمدت تقنيات لا تعد ولا تحصى للحصول على لون السمار المثالي لوجهها ولكنها كانت تشعر دائمًا بخيبة أمل لأن النتيجة لا تلائم توقعاتها.



وفي هذا السياق، اكتشفت هيوستن للأسف فشل تقنيتها الأخيرة عندما استيقظت وهي تبدو مختلفة قليلاً عما اعتادت عليه.



ولجأت إلى منصة تيك توك لمشاركة خوفها ودهشتها، لكن في البداية لم تصدق هيوستن أن الأمر "سيئ إلى هذا الحد"، مضيفة أنها ستخرج علنًا وكأن شيئًا لم يحصل.



ولكن بعد فترة وجيزة، أطلعت هيوستن متابعيها على تطور حال وجهها قائلة إن اللون يصبح أكثر اخضرارا مع مرور كل ساعة.



كما تلطخت أغطيتها ووسادتها البيضاء بالبقع السمراء المزيفة ذات اللون الأخضر، وعلى الرغم من قيام هيوستن بفرك وجهها بشدة باستخدام العديد من مناديل إزالة المكياج في محاولة منها لإزالة المواد الكيميائية، ولكن حالتها زادت سوءًا.



ويُذكر أن بعض المتابعين نصحوها باستخدام عصير الحامض.