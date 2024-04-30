بعد إصابته بالسرطان... الملك تشارلز الثالث يعود لأداء واجباته الملكية العامة (صورة)

بعد إصابته بالسرطان... الملك تشارلز الثالث يعود لأداء واجباته الملكية العامة

عاد الملك البريطاني تشارلز الثالث إلى أداء واجباته الملكية العامة اليوم الثلاثاء في ظل استمراره بتلقي علاج لمرض السرطان، وفق ما جاء في مجلة " بيبول" الأميركية.

وزار الملك تشارلز برفقة زوجته الملكة القرينة كاميلا، مستشفى "ماكميلان" للسرطان في لندن، حيث اجتمعا لحوالي ساعة مع الأطباء والمرضى للتأكيد على أهمية الكشف المبكر عن مرض السرطان والاطلاع على العلاجات المتوفرة.

ولوّح الملك أثناء خروجه من سيارته الملكية للحشود، كما توّقف وزوجته كاميلا أمام الكاميرات قبل الترحيب بهما من قبل كبار موظفي المستشفى.

وتجمّع موظفو المستشفى داخل القاعة المركزية الرئيسية حيث رحبوا بالملك وزوجته فور دخولهما.

وتُمثّل هذه الزيارة إلى المركز المذكور أول مشاركة عامة ورسمية للملك منذ الإعلان عن إصابته بالسرطان في شهر شباط الفائت.