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بعد أن تم إرسالها عبر البريد عن طريق الخطأ... موظفة تعثر على قطة في أحد الطرود!

منوعات
2024-04-30 | 09:24
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بعد أن تم إرسالها عبر البريد عن طريق الخطأ... موظفة تعثر على قطة في أحد الطرود!
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بعد أن تم إرسالها عبر البريد عن طريق الخطأ... موظفة تعثر على قطة في أحد الطرود!

بعد أن تم إرسالها عبر البريد عن طريق الخطأ... موظفة تعثر على قطة في أحد الطرود!

تُصادف "براندي هانتر" ضمن إطار عملها في شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية في لوس أنجليس، كل أنواع الأشياء الموَضّبة في الطرود تمرّ أمامها كل يوم، لكنها لم تتوقعا يوماً أن تصادف قطة صغيرة جائعة داخل صندوق بعد رحلة طويلة.

وما كان من براندي هانتر، عندما عثرت على القطة التي اكتشفت لاحقاً أن اسمها غالينا، إلّا أن أخذتها إلى الطبيب البيطري، فتبيّن لها أن صحتها جيدة رغم العطش والجوع بعدما أمضت أسبوعاً تتنقل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة خلال عمليات التسليم.

ونقل بيان لشركة "أمازون" عن براندي هانتر قولها: "شعرت بأنها لشخص ما من خلال الطريقة التي تصرفت بها".

وأضافت "أخَذْتُها معي إلى منزلي في الليلة نفسها، ثم قصدتُ الطبيب البيطري في اليوم التالي لمعرفة ما إذا كان لديها شريحة إلكترونية صغيرة".

وبفضل الشريحة التي كانت القطة مجهّزة بها، أمكنَ التواصل سريعاً مع أصحابها الذين كانوا قلقين وبحثوا عنها في مختلف أنحاء المنطقة التي يسكنونها في ولاية يوتا في غرب الولايات المتحدة، منذ اختفائها في منتصف نيسان الفائت.

وقالت صاحبة القطة كاري كلارك لمحطة "كيه إس إل تي في" التلفزيونية المحلية: "ركضت لأخبر زوجي بالعثور على غالينا وانهَرنا عندما أدركنا أنها قفزت إلى داخل صندوق ضخم أرسلناه".

وما لبثت كاري كلارك وزوجها أن توجها فوراً إلى لوس أنجليس، حيث وجدا غالينا سالمة ومعافاة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

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