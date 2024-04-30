الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد أن تم إرسالها عبر البريد عن طريق الخطأ... موظفة تعثر على قطة في أحد الطرود!
منوعات
2024-04-30 | 09:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد أن تم إرسالها عبر البريد عن طريق الخطأ... موظفة تعثر على قطة في أحد الطرود!
بعد أن تم إرسالها عبر البريد عن طريق الخطأ... موظفة تعثر على قطة في أحد الطرود!
تُصادف "براندي هانتر" ضمن إطار عملها في شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية في لوس أنجليس، كل أنواع الأشياء الموَضّبة في الطرود تمرّ أمامها كل يوم، لكنها لم تتوقعا يوماً أن تصادف قطة صغيرة جائعة داخل صندوق بعد رحلة طويلة.
وما كان من براندي هانتر، عندما عثرت على القطة التي اكتشفت لاحقاً أن اسمها غالينا، إلّا أن أخذتها إلى الطبيب البيطري، فتبيّن لها أن صحتها جيدة رغم العطش والجوع بعدما أمضت أسبوعاً تتنقل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة خلال عمليات التسليم.
ونقل بيان لشركة "أمازون" عن براندي هانتر قولها: "شعرت بأنها لشخص ما من خلال الطريقة التي تصرفت بها".
وأضافت "أخَذْتُها معي إلى منزلي في الليلة نفسها، ثم قصدتُ الطبيب البيطري في اليوم التالي لمعرفة ما إذا كان لديها شريحة إلكترونية صغيرة".
وبفضل الشريحة التي كانت القطة مجهّزة بها، أمكنَ التواصل سريعاً مع أصحابها الذين كانوا قلقين وبحثوا عنها في مختلف أنحاء المنطقة التي يسكنونها في ولاية يوتا في غرب الولايات المتحدة، منذ اختفائها في منتصف نيسان الفائت.
وقالت صاحبة القطة كاري كلارك لمحطة "كيه إس إل تي في" التلفزيونية المحلية: "ركضت لأخبر زوجي بالعثور على غالينا وانهَرنا عندما أدركنا أنها قفزت إلى داخل صندوق ضخم أرسلناه".
وما لبثت كاري كلارك وزوجها أن توجها فوراً إلى لوس أنجليس، حيث وجدا غالينا سالمة ومعافاة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
آخر الأخبار
منوعات
إرسالها
البريد
الخطأ...
موظفة
الطرود!
التالي
"سمعت ابنتي "وحوشا" في حائط غرفتها"... ما اكتشفوه "كان يحاكي أفلام الرعب"! (فيديو)
موقف غريب جدا واجهته سيدة تبلغ 101 سنة على متن الطائرة... "لهذا السبب اعتقدوا انني طفلة"!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-21
عن طريق الخطأ... رجل يحصل على قالب حلوى يتعارض مع توقعاته المطلوبة: النتيجة مضحكة! (صور)
منوعات
2024-04-21
عن طريق الخطأ... رجل يحصل على قالب حلوى يتعارض مع توقعاته المطلوبة: النتيجة مضحكة! (صور)
0
منوعات
2024-04-06
خاف من إصابته بسكتة دماغية فذهب الى المستشفى... سمم نفسه عن طريق الخطأ والسبب: عرق السوس؟!
منوعات
2024-04-06
خاف من إصابته بسكتة دماغية فذهب الى المستشفى... سمم نفسه عن طريق الخطأ والسبب: عرق السوس؟!
0
منوعات
2024-04-05
"أفضل خطأ في حياتي"... امرأة تفوز بجائزة اليانصيب عن طريق الخطأ!
منوعات
2024-04-05
"أفضل خطأ في حياتي"... امرأة تفوز بجائزة اليانصيب عن طريق الخطأ!
0
منوعات
2024-04-02
أصابته عن طريق الخطأ... فتاة قاصر متهمة بإطلاق النار على ابن عمها!
منوعات
2024-04-02
أصابته عن طريق الخطأ... فتاة قاصر متهمة بإطلاق النار على ابن عمها!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:38
ولادة طفلة مع وحمة غير اعتيادية... شبيهة بـ"وحيد القرن" (صور)
منوعات
09:38
ولادة طفلة مع وحمة غير اعتيادية... شبيهة بـ"وحيد القرن" (صور)
0
منوعات
08:53
بعد إصابته بالسرطان... الملك تشارلز الثالث يعود لأداء واجباته الملكية العامة (صورة)
منوعات
08:53
بعد إصابته بالسرطان... الملك تشارلز الثالث يعود لأداء واجباته الملكية العامة (صورة)
0
منوعات
06:39
امرأة مزجت العديد من أنواع كريم الأساس للحصول على بشرة سمراء... نتيجة التجربة كانت صادمة! (صورة)
منوعات
06:39
امرأة مزجت العديد من أنواع كريم الأساس للحصول على بشرة سمراء... نتيجة التجربة كانت صادمة! (صورة)
0
منوعات
05:33
هوسها باللون البرتقالي دفعها للقيام بأمور جنونية... وهذا مصدر إلهامها! (صور)
منوعات
05:33
هوسها باللون البرتقالي دفعها للقيام بأمور جنونية... وهذا مصدر إلهامها! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:28
جنبلاط: لا مفر من مناقشة ملف النازحين مع النظام السوري وإذا أراد جعجع إثبات نفسه كزعيم للمعارضة فليفعل ذلك من دوننا
أخبار لبنان
09:28
جنبلاط: لا مفر من مناقشة ملف النازحين مع النظام السوري وإذا أراد جعجع إثبات نفسه كزعيم للمعارضة فليفعل ذلك من دوننا
0
علوم وتكنولوجيا
13:57
روبوت ذكاء اصطناعي جديد "مرعب"... ما يمكنه فعله خلال 24 ساعة صادم!
علوم وتكنولوجيا
13:57
روبوت ذكاء اصطناعي جديد "مرعب"... ما يمكنه فعله خلال 24 ساعة صادم!
0
فنّ
2024-04-29
إيران تحظر بث مسلسل مصري: "تشويهات تاريخية"
فنّ
2024-04-29
إيران تحظر بث مسلسل مصري: "تشويهات تاريخية"
0
أخبار دولية
2024-04-26
الملك تشارلز سيعود إلى استئناف مهامه العامة الأسبوع المقبل
أخبار دولية
2024-04-26
الملك تشارلز سيعود إلى استئناف مهامه العامة الأسبوع المقبل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:55
مخزومي: لاعلان حال طوارئ في الجنوب... ومن مصلحة الجميع تسريع عملية انتخاب رئيس
أخبار لبنان
07:55
مخزومي: لاعلان حال طوارئ في الجنوب... ومن مصلحة الجميع تسريع عملية انتخاب رئيس
0
أخبار دولية
07:40
القيادة المركزية للجيش الأميركي تنشر الصور الأولى للرصيف البحري في غزة
أخبار دولية
07:40
القيادة المركزية للجيش الأميركي تنشر الصور الأولى للرصيف البحري في غزة
0
أخبار دولية
07:19
لازاريني: الإمدادات الغذائية في غزة لا تزال غير كافية وسأزور القطاع الاحد
أخبار دولية
07:19
لازاريني: الإمدادات الغذائية في غزة لا تزال غير كافية وسأزور القطاع الاحد
0
أخبار لبنان
03:50
مكاري للـ LBCI: من يقرر انسحاب فرنجية ام لا هو فرنجية نفسه...ولضبط الحدود
أخبار لبنان
03:50
مكاري للـ LBCI: من يقرر انسحاب فرنجية ام لا هو فرنجية نفسه...ولضبط الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مواجهات نارية وأرقام كبيرة في الأدوار الاقصائية للقسمين الشرقي والغربي ضمن دوري كرة السلة الأقوى في العالم الـNBA
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مواجهات نارية وأرقام كبيرة في الأدوار الاقصائية للقسمين الشرقي والغربي ضمن دوري كرة السلة الأقوى في العالم الـNBA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أسيل مسعود تبهر العالم بصوتها وتحمل الموسيقى من سوريا إلى إسبانيا!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أسيل مسعود تبهر العالم بصوتها وتحمل الموسيقى من سوريا إلى إسبانيا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التقاعس في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال قد يقود لبنان إلى اللائحة الرمادية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التقاعس في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال قد يقود لبنان إلى اللائحة الرمادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجامعات الأميركية تكمل حراكها ... والتلاميذ لن يرضخوا!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجامعات الأميركية تكمل حراكها ... والتلاميذ لن يرضخوا!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:16
هل تذكرون الفنانة رولا سعد؟.. ظهور مفاجئ لها مع زوجها بعد غياب! (صور)
فنّ
03:16
هل تذكرون الفنانة رولا سعد؟.. ظهور مفاجئ لها مع زوجها بعد غياب! (صور)
2
خبر عاجل
09:12
الحلبي: قررنا الإبقاء على إجراء إمتحانات موحدة في كل لبنان للشهادة الثانوية وعدم سلخ الجنوب عن باقي المناطق
خبر عاجل
09:12
الحلبي: قررنا الإبقاء على إجراء إمتحانات موحدة في كل لبنان للشهادة الثانوية وعدم سلخ الجنوب عن باقي المناطق
3
خبر عاجل
09:24
الحلبي: في التعليم المهني والتقني قررنا إلغاء الإمتحانات الرسمية للبروفيه المهنية والتكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية وإمتحان الدخول إلى السنة الأولى للشهادة التكميلية لمن أنهى دورة تدريبية مدتها حوالى 400 ساعة
خبر عاجل
09:24
الحلبي: في التعليم المهني والتقني قررنا إلغاء الإمتحانات الرسمية للبروفيه المهنية والتكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية وإمتحان الدخول إلى السنة الأولى للشهادة التكميلية لمن أنهى دورة تدريبية مدتها حوالى 400 ساعة
4
خبر عاجل
09:14
الحلبي: إتخذنا القرار بعدم إجراء الإمتحان الموحد للشهادة المتوسطة - البروفيه
خبر عاجل
09:14
الحلبي: إتخذنا القرار بعدم إجراء الإمتحان الموحد للشهادة المتوسطة - البروفيه
5
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
6
اقتصاد
02:18
انخفاض في اسعار المحروقات
اقتصاد
02:18
انخفاض في اسعار المحروقات
7
أمن وقضاء
10:21
إنفجار قارورة غاز في مطعم في شارع بشارة الخوري - بيروت
أمن وقضاء
10:21
إنفجار قارورة غاز في مطعم في شارع بشارة الخوري - بيروت
8
حال الطقس
01:53
طقس مغبر وبرق ورعد واحتمال تساقط البرد
حال الطقس
01:53
طقس مغبر وبرق ورعد واحتمال تساقط البرد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More