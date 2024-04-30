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عُثر عليه داخل غسالة... طفل يلقى حتفه بسبب إزعاجه لوالديه

منوعات
2024-04-30 | 14:01
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عُثر عليه داخل غسالة... طفل يلقى حتفه بسبب إزعاجه لوالديه
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عُثر عليه داخل غسالة... طفل يلقى حتفه بسبب إزعاجه لوالديه

عُثر عليه داخل غسالة... طفل يلقى حتفه بسبب إزعاجه لوالديه

عُثر على جثة الطفل الروسي أرتيم ديريوجين البالغ من العمر 4 سنوات، داخل غسالة الملابس بعد ابلاغ عائلته عن اختفائه، وذلك وفق ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
 
ووُجد الطفل داخل غسالة في مرآب منزله الموجود في سيبيريا وهو مغطى بالكدمات بعد يومين من إبلاغ جدّه عن اختفائه.
 
 
وقالت تقارير وسائل إعلام محلّية إن الطفل قُتل بسبب "إزعاجه لوالديه"، بالإضافة إلى تعرّض والدته البالغة من العمر 20 عامًا، "للتهديد بالقتل" في حال كشفها عن مكان وجود جثته.
 
 
وجاء في بيان الشرطة أن الصبي اختفى بعد تركه من دون رقابة، مضيفاً أن جدّه رآه للمرة الأخيرة بعد تناولهما الغداء.
 
 
وتابع البيان أنه تم إجراء عمليات بحث عن الطفل، إذ تم العثور على جثته داخل غسالة في مرآب منزله"، لافتاً إلى قيام "أعضاء فريق التحقيق بفحص مكان الحادث".

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