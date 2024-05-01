اشتكت من وجود وحوش معها...عائلة أميركية تعثر على مفاجأة صادمة في غرفة ابنتها (فيديو)

اشتكت من وجود وحوش معها...عائلة أميركية تعثر على مفاجأة صادمة في غرفة ابنتها (فيديو)

اكتشفت الأميركية آشلي ماسيس كلاس وزوجها وجود حوالي 60 ألف نحلة داخل جدار غرفة ابنتهما سايلور التي اشتكت لهما مراراً وتكراراً من "وجود وحوش في غرفتها"، وفق صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.

ونشرت العائلة مقطع فيديو عبر حسابها على "تيك توك" وثقت فيه خروج كميات ضخمة من النحل من جدار غرفة ابنتها، زاعمةً أنها "ألحقت ضرراً بالأسلاك الكهربائية للمنزل".

وقالت آشلي في حديث لوكالة "بي بي سي" البريطانية: "مشهد خروج النحل من الجدار كان بمثابة فيلم رعب".

وأدرك الزوجان وجود النحل خلف الجدار بعد رؤيتهما لها أثناء خروجها من المدخنة والعلية.



واتصل الزوجان بمربي نحل يُدعى كيرتس، الذي أكد وجود عدد هائل من النحل باستخدام كاميرا حرارية لمسح الجدران.



واستطاع كيرتيس إزالة 20 ألف نحلة من الجدار كما نقل ملكة النحل بعد عثوره عليها إلى خلية أخرى.





