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في بريطانيا...قرار حكومي يقلب حياة امرأة مسنة رأساً على عقب!

منوعات
2024-05-01 | 04:31
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في بريطانيا...قرار حكومي يقلب حياة امرأة مسنة رأساً على عقب!
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في بريطانيا...قرار حكومي يقلب حياة امرأة مسنة رأساً على عقب!

في بريطانيا...قرار حكومي يقلب حياة امرأة مسنة رأساً على عقب!

تعتبر إليزابيث فليتشر البالغة من العمر 90 عاماً المعاش التقاعدي الذي كانت تتقاضاه بمثابة "شريان الحياة"، وذلك وفق ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتولي إليزابيث اهتماماً كبيراً للمعاش المذكور إذ إنه يسمح لها بدفع رسوم دار الرعاية التي انتقلت إليه في 15 كانون الثاني 2024.

إلا أن حياة إليزابيث انقلبت رأساً على عقب بعد قرار الحكومة البريطانية بإيقاف دفع معاشها التقاعدي بعد مرور 11 يوماً على استقرارها في الدار.

كما لم تتمكن إليزابيث من الحصول على أي إجابات من وزارة العمل بشأن القرار الصادر، على الرغم من الجهود التي بذلتها ابنتها ويندي لمعرفة سبب عدم حصولها على معاشها التقاعدي.

وتخشى ويندي أن يتم طرد والدتها من دار الرعاية بسبب عدم امتلاكها النقود، مضيفةً أن "الأمر كان مرهقاً بشكل لا يصدق ووالدتي ليست بصحة جيدة".

ولفتت ويندي أيضاً إلى إبلاغها إدارة المعاشات التقاعدية في 26 كانون الثاني الفائت عن انتقال والدتها إلى دار الرعاية.

وتلقت إليزابيث معاشها التقاعدي حتى شهر كانون الثاني الفائت، ما ساعدها على تغطية تكاليف إقامتها في دار الرعاية بالإضافة إلى معاناتها من إعاقة شديدة تجعلها بحاجة إلى شخص ما لمساعدتها والاعتناء بها. 



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