اكتشاف صادم... لن تصدقوا ما وجده هذا الرجل في سقف منزله!

اكتشاف صادم... لن تصدقوا ما وجده هذا الرجل في سقف منزله!

أصيب الأميركي جيس ليتش بالذهول بعد عثوره على أغراض شخصية تعود إلى أكثر من 100 عام في سقف الحمام في منزله، وفق ما جاء في صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.



وتشمل الأغراض المذكورة قصاصات من الصحف القديمة وألعاب وصور ورسائل مكتوبة بخط اليد من أوائل القرن العشرين.



وتوصل ليتش إلى هذا الاكتشاف المفاجئ أثناء تركيب أنابيب حديدية جديدة بسبب مشاكل في نظام التدفئة.



وقال ليتش إنه وجد صحيفة قديمة تعود للعام 1913، وبطاقة عمل عائدة لمتجر موسيقي تم إغلاقه عام 1907.



كما وجد أيضاً مقلاة صغيرة حديدية باللون الوردي بالإضافة إلى جزء من صندوق موسيقي ولعبة "دومينو".



ولفت ليتش إلى تخطيطه لعرض بعض الأشياء التي وجدها في منزله بالإضافة إلى تقديم الأشياء المتبقية إلى متحف "غراند رابيدز".









