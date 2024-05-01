وثق بحدسه فقط... شاب أميركي يفوز بجائزة اليانصيب: "سأنفقها بحكمة"

وثق بحدسه فقط... شاب أميركي يفوز بجائزة اليانصيب: "سأنفقها بحكمة"

فاز الشاب الأميركي دوني ليفينر بجائزة اليانصيب بعد شرائه بطاقة بقيمة 20 دولاراً أثناء وجوده في محطة للوقود، وفق مجلة " بيبول " الأميركية.



وقال دوني إنه وثق بحدسه الذي أرشده لشراء هذه البطاقة، مضيفاً: "لم أصدق أولاً أنني الفائز بالجائزة".



واختار دوني تسلّم جائزته كاملة والتي بلغت قيمتها 1.2 مليون دولار يوم الإثنين الفائت، مشيراً إلى عدم وجود أي خطة لديه حتى الآن بشأن ما سيفعله بالمبلغ المذكور.



ومن جهتهم، لفت مسؤولو اليانصيب إلى أن دوني أخبرهم أنه "سينفق هذه الجائزة بحكمة".