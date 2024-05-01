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أكثر مهمة انسانية على الإطلاق... ضابط شرطة ينقذ طفلاً من الاختناق

منوعات
2024-05-01 | 14:41
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أكثر مهمة انسانية على الإطلاق... ضابط شرطة ينقذ طفلاً من الاختناق
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أكثر مهمة انسانية على الإطلاق... ضابط شرطة ينقذ طفلاً من الاختناق

أكثر مهمة انسانية على الإطلاق... ضابط شرطة ينقذ طفلاً من الاختناق

أظهرت لقطات كاميرات المراقبة اللحظة التي أنقذ فيها ضابط شرطة في ولاية "نيو جيرسي" الأميركية حياة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بعد اختناقه في حافلة، وفق ما جاء في مجلة "بيبول" الأميركية.
 
 
واقترب ضابط الشرطة من الحافلة التي كانت تقل مهاجرين من ولاية "تكساس" الأميركية بعد سماعه صراخ عائلة الطفل.
 
 
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة الضابط أثناء خروجه من الحافلة وهو يحمل الطفل بين ذراعيه، كما استخدم ضابط آخر في وقت لاحق سيارته لنقل الطفل إلى المستشفى.
 
 
وأجرى الرقيب مايكل فيلاندرو إنعاشاً قلبياً ورئوياً للطفل، مقدماً له أيضاً بعض كلمات التشجيع.
 
 
واستمر فيلاندرو بتشجيع الطفل بعد عودته للتنفس مرّة أخرى وقال له: "أنت على ما يرام يا صديقي".
 
 
وأشاد مركز الشرطة بالضابطين المذكورين، إذ أكد على قيامهما "بعمل ممتاز".

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