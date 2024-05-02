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عادة بسيطة وشائعة قد تكون السبب في تدمير الحياة الزوجية... ما هي؟
منوعات
2024-05-02 | 07:55
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عادة بسيطة وشائعة قد تكون السبب في تدمير الحياة الزوجية... ما هي؟
عادة بسيطة وشائعة قد تكون السبب في تدمير الحياة الزوجية... ما هي؟
كشفت المعالجة النفسية "تريسي روس" عن عادة بسيطة يقوم بها الثنائي عادة قبل النوم والتي قد تدمّر علاقة الزوجين، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، تحدثت روس عن التأثير المدمر الذي قد يسببه تفحّص الهاتف ليلا على الحياة العاطفية، حيث يستلقي الزوجان جنبًا إلى جنب ولكنهما يقضيان وقت فراغهما بتفحص محتوى وسائل التواصل الاجتماعي بصمت من دون التفاعل مع بعضهما البعض.
وقد يبدو الأمر غير ضار، لكن روس أشارت إلى أنه يمكن أن يسبّب مزيدًا من البعد في العلاقة بين الزوجين ويساهم بتشتتهما أثناء فترة توقفهما عن العمل، كما أن الحاجة للاسترخاء في نهاية اليوم هو أمر مفهوم تمامًا، ولكن لا يمكن إنكار الضرر الذي قد يحدثه.
وفي هذا السياق، يُعتبر التواصل أمرًا بالغًا الأهمية للحصول على علاقة قوية، ويجب أن يحدث بانتظام حتى تزدهر الحياة العاطفية، وأضافت روس أن تفحص الهاتف قبل النوم يقلل من فرص حدوث العلاقة الحميمة والمودة بين الشريكين، أو مجرد الانخراط بشكل عام مع الطرف الآخر.
واقترحت روس بعض الحلول التي قد تساهم في تصحيح المشكلة، حيث قالت إنه يتوجب على الزوجين إجراء محادثة صريحة حول استخدام الهاتف ومحاولة العثور على نشاط مشترك للقيام به معًا.
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