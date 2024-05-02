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بعد انتشار أخبار عن تهريبه كمية من المخدرات... دكتور فود يرد على الشائعات المتداولة: هذا ما قاله!

بعد انتشار أخبار عن تهريبه كمية من المخدرات... دكتور فود يرد على الشائعات المتداولة: هذا ما قاله!

أطلّ دكتور فود قبل قليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، وقام بنشر مقطع فيديو للرد على الشائعات الأخيرة التي تم تداولها مؤخرا فيما يخص تهريبه كمية من المخدرات داخل مغلفات البسكويت التابعة لعلامته التجارية. وفي هذا السياق، افتخر دكتور بقاعدته الجماهيرية الكبيرة في لبنان والدول العربية مرجحًا أن يكون هذا السبب الرئيسي خلف كمية الأخبار الكاذبة والسلبية التي ينشرها بعض الأشخاص عنه وعن علامته التجارية.



كما تحدث دكتور فود عن منتجه الجديد الذي سيبصر النور بعد 25 يومًا، وادعى أن كل الأخبار التي يتم الترويج لها هي عبارة عن كمية كبيرة من الكذب التي تهدف فقط إلى تشويه سمعته وسمعة علامته التجارية التي وصفها بالاستثنائية.



كذلك، نشر دكتور فود صورة تضمنت عبارات نفت جملة وتفصيلًا كل ما تم تداوله عن تهريب المخدرات، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة عبر منصة انستغرام.