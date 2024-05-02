2min

لهذا السبب... شجعت زوجها على خيانتها: ما قام به هذا الثنائي صادم!

لهذا السبب... شجعت زوجها على خيانتها: ما قام به هذا الثنائي صادم!





وفي التفاصيل، تحدث رجل عن العلاقة الجنسية التي أقامها مع امرأة أخرى بعد أن طلبت منه زوجته الذهاب والقيام بما يشاء لأن الأخيرة لم تعد ترغب في ممارسة أي تواصل حميمي مع زوجها.



وروى الرجل أن زوجته طلبت منه الذهاب والحصول على العلاقة الحميمة التي يريدها في مكان آخر لأنه لن يحصل على أي تواصل جسدي معها، وهذا ما فعله بالضبط.



وقال الرجل إن زوجته اكتشفت عدم قدرتها على إنجاب الأطفال بسبب خيار خاطئ اتخذته قبل ارتباطهما، وبدا أن الأمومة كانت السبب الوحيد الذي جعلها ترغب في ممارسة الجنس.



وفي هذا السياق، شرح الرجل أنه يحب زوجته ويستمتع بالعلاقة الحميمة معها، لكنه لم يعد قادرًا على تحمّل قرارها بعد عامين من اتخاذه، كما اعترف بأنه حاول التحدث معها مرات عدة ولكن من دون جدوى.



وعندما اكتشفت زوجته الأمر كونه لم يحاول إخفاءه، كانت تبكي بشدة عندما عاد إلى المنزل ذات ليلة وسألته عما إذا كان سينفصل عنها.



وعندما واجهها الرجل، قالت له إنها لم تتوقع منه تنفيذ ما قالته حرفيا وأشار الرجل إلى أنه لا يريد الانفصال عن زوجته ولكنها ما زالت مقتنعة بقرارها والأخير ليس مستعدًّا لقضاء بقية حياته من دون ممارسة أي علاقة حميمة. أثار رجل يبلغ من العمر 28 عامًا جدلًا حادًا بعد كشفه عن خيانته لزوجته التي رفضت ممارسة العلاقة الحميمة لمدة عامين، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، تحدث رجل عن العلاقة الجنسية التي أقامها مع امرأة أخرى بعد أن طلبت منه زوجته الذهاب والقيام بما يشاء لأن الأخيرة لم تعد ترغب في ممارسة أي تواصل حميمي مع زوجها.وروى الرجل أن زوجته طلبت منه الذهاب والحصول على العلاقة الحميمة التي يريدها في مكان آخر لأنه لن يحصل على أي تواصل جسدي معها، وهذا ما فعله بالضبط.وقال الرجل إن زوجته اكتشفت عدم قدرتها على إنجاب الأطفال بسبب خيار خاطئ اتخذته قبل ارتباطهما، وبدا أن الأمومة كانت السبب الوحيد الذي جعلها ترغب في ممارسة الجنس.وفي هذا السياق، شرح الرجل أنه يحب زوجته ويستمتع بالعلاقة الحميمة معها، لكنه لم يعد قادرًا على تحمّل قرارها بعد عامين من اتخاذه، كما اعترف بأنه حاول التحدث معها مرات عدة ولكن من دون جدوى.وعندما اكتشفت زوجته الأمر كونه لم يحاول إخفاءه، كانت تبكي بشدة عندما عاد إلى المنزل ذات ليلة وسألته عما إذا كان سينفصل عنها.وعندما واجهها الرجل، قالت له إنها لم تتوقع منه تنفيذ ما قالته حرفيا وأشار الرجل إلى أنه لا يريد الانفصال عن زوجته ولكنها ما زالت مقتنعة بقرارها والأخير ليس مستعدًّا لقضاء بقية حياته من دون ممارسة أي علاقة حميمة.