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فتاة عشرينية تقوم ببيع الملابس عبر إحدى المنصات... ما حصل لاحقا مع الزبائن جعلها تشعر بالاشمئزاز! (صور)

منوعات
2024-05-02 | 14:03
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فتاة عشرينية تقوم ببيع الملابس عبر إحدى المنصات... ما حصل لاحقا مع الزبائن جعلها تشعر بالاشمئزاز! (صور)
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فتاة عشرينية تقوم ببيع الملابس عبر إحدى المنصات... ما حصل لاحقا مع الزبائن جعلها تشعر بالاشمئزاز! (صور)

فتاة عشرينية تقوم ببيع الملابس عبر إحدى المنصات... ما حصل لاحقا مع الزبائن جعلها تشعر بالاشمئزاز! (صور)

تحدثت شابة عن حادثة غريبة حصلت معها بعد تلقيها رسائل مخيفة من "العملاء" الذكور عبر منصة "Facebook Marketplace".

وفي التفاصيل، قامت الشابة العشرينية بعرض بعض الملابس للبيع عبر المنصة، حيث تعرضت لكم من الرسائل المغازلة من رجال يستخدمون الموقع كوسيلة لمقابلة النساء.

واشتكت الشابة قائلة إن الرجال يستخدمون مواقع البيع للمواعدة حيث تلقت حوالي أربع أو خمس رسائل غريبة، إذ يطلب منها بعض الرجال الأكبر سناً تجربة الملابس عبر الصور والوقوف بطرق محددة ومثيرة.

وفي حديثها لموقع "ديلي ميل" البريطاني، قالت المرأة إن أحد الرجال عرض عليها مبلغ 1000 دولار مقابل أحد الفساتين مقابل خروجها معه لتناول العشاء، ولكنها رفضت العرض وأخبرته أنه قد تم بيع القطعة قائلة له إن سلوكه كان "مخيفًا بعض الشيء".
 
 

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