بعد طلاقها كرهت عملها... شابة تبحث عن رجل ثري لتحقيق هذه الأهداف!

بعد طلاقها كرهت عملها... شابة تبحث عن رجل ثري لتحقيق هذه الأهداف!

أخبرت إحدى النساء أنها لا تستطيع العثور على رجل يوفر لها "الأمن المالي"، والذي بفضله لن تعود مضطرة للذهاب إلى العمل ولن يعود هناك حاجة للقلق بشأن الفواتير.



وفي التفاصيل، أوضحت المرأة أنها حصلت على الطلاق منذ ثلاث سنوات، ولم يكن أمامها خيارًا سوى العمل بدوام كامل منذ ذلك الحين، لكنها لا تستمتع بوظيفتها كثيرًا، وترغب في العثور على "رجل يمكنه أن يوفر لها الرفقة والأمن المالي" حتى تتمكن من التركيز على هواياتها بدلاً من ذلك.



وتساءلت المرأة عن المكان الذي تستطيع من خلاله إيجاد رجال أثرياء، كما قالت إنها لم تعثر على رجل ثري ضمن المواعيد التي تلت طلاقها، إذ لم يكن لديهم ما يكفي ماديا لدعمها.