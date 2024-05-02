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أُصيبت بمرض عقلي نادر بعد الولادة وكادت أن تنتحر... هذا ما روته أم عن تجربتها!
منوعات
2024-05-02 | 15:29
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أُصيبت بمرض عقلي نادر بعد الولادة وكادت أن تنتحر... هذا ما روته أم عن تجربتها!
أُصيبت بمرض عقلي نادر بعد الولادة وكادت أن تنتحر... هذا ما روته أم عن تجربتها!
تحدثت أم عن إصابتها بمرض عقلي نادر ويُعرف بـ"ذهان ما بعد الولادة"، والذي يؤثر على واحدة من كل ألف امرأة تقريبا كل عام، ويمكن أن يحدث فجأة.
وفي التفاصيل، مضى أسبوع قبل أن تجرؤ المرأة على إخبار أي شخص بما كانت تعاني منه وتشعر به، وذلك بعد شعورها بالرغبة في الانتحار عام 2018.
ولا يُعرف سوى القليل عما الذي يسبّب هذا المرض، ولا يوجد حتى الآن سوى القليل من الأدلة التي تشير إلى أنه يمكن ربطه بالولادة المؤلمة، أما الأعراض الرئيسية فتشمل الخجل، الشعور بالذنب، الرغبة بالبكاء والانتحار.
واستمر مخاض المرأة لمدة 24 ساعة من الفوضى والتوتر، حيث كان طفلها يتضور جوعا، إذ كان الحبل السري ملفوفًا على شكل عقدة حول رقبته وكاد أن يختنق.
وكان ابنها الذي لم يولد بعد يشعر بالأسى، إذ تمزقت فروة رأسه وكان هناك مشكلة في السائل الأمنيوسي، لذلك طلبت المرأة إجراء عملية قيصرية طارئة، وفي غضون ساعة واحدة، انتُزِع من بطنها طفل يزن أقل من 5 أرطال.
وبعد مرور أسبوعين على الولادة، لم تعد تستطيع التركيز والمضي قدمًا في حياتها حيث توقفت عن الأكل والشرب، وبعد ذلك جف حليبها وكان هذا أمرًا مدمرًا بشكل لا يمكن تصوره.
وأصبحت الكآبة النفسية عبارة عن اضطراب ما بعد الصدمة، ووُصفت لها أدوية مساعدة على النوم، مضادات الهيستامين ومضادات الاكتئاب، ولكن بفضل دعم عائلتها، وعلاقتها بابنها، والعمل مع منظمة تهتم بمرضى الذهان بعد الولادة، والتي أصبحت سفيرة لها لاحقا، أصبح التعافي ممكنًا.
وبعد مرور ست سنوات، قالت المرأة إنها ممتنة إلى حد ما للمرض لأنها أصبحت شخصًا أكثر لطفًا وتعاطفًا وحكمة بسبب ما جرى وتتحدث دائما مع ابنها عن أهمية الصحة العقلية والنفسية.
المصدر
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الولادة
وكادت
تنتحر...
تجربتها!
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